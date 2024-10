Exploitation illégale de l’or : Les populations de Kéniéba et Maréna inquiètes pour leur environnement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Exploitation illégale de l’or : Les populations de Kéniéba et Maréna inquiètes pour leur environnement Publié le lundi 21 octobre 2024 | L’Essor

© aBamako.com par MS

Ville de Yanfolila

Tweet

Des militants des associations de la société civile du cercle de Kéniéba ont parcouru les quelque 420 km qui séparent leur localité de la capitale Bamako pour dénoncer l’impact de l’exploitation illégale de l’or sur leur environnement.



Reçus à Bamako par le Premier ministre Choguel K. Maïga le 17 octobre 2024, ces militants engagés pour un environnement sain ont exprimé leur inquiétude et leur indignation face aux « pratiques de spoliation des terres » et à « la dégradation de l’environnement ». Ils ont également déploré « le manque de contrôle des activités minières dans la zone de Kéniéba et la recrudescence de la violence contre les populations autochtones ».



Par la voix des présidents des associations Wassa Ton et Siguida Lakanda, respectivement Aliou Diallo et Broulaye Coulibaly, ces notables de Kéniéba ont salué l’implication des autorités, notamment les ministères de la Sécurité, de la Justice, des Mines et de l’Environnement dans la gestion de la crise, en louant la saisie de matériels et les arrestations déjà effectuées. Cependant, ils ont fait savoir au Premier ministre qu’ils comptent sur son implication personnelle pour trouver une solution durable à ce problème qui perdure depuis des décennies.



Le Premier ministre Dr Choguel K. Maïga, se montrant très sensible à la question, a promis : « Nous mettrons fin à ce problème de manière durable. » Il a ensuite invité les associations à continuer à faire preuve de vigilance. Par ailleurs, il a demandé aux présidents des associations du cercle de Kéniéba d’élaborer un mémorandum qui sera soumis à l’analyse des ministères concernés.



Il convient de noter que l’audience s’est déroulée en présence du Ministre de la Justice, Mamadou Kassogué, et de celui en charge de l’Environnement, Mamadou Samaké.

Gamer Dicko