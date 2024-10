Trois experts de la finance Africaine rejoignent le Conseil d’administration d’Axian Financial Services - abamako.com

Axian Financial Services vient de renforcer son conseil d’administration avec l’arrivée de trois figures expérimentées : Selma Ribica, Henri Rabarijohn et Tine Wollebekk. Avec ces nominations, le pôle chargé des services financiers du groupe panafricain Axian, prend un nouveau tournant dans sa stratégie de fournir des services financiers innovants et inclusifs à travers le continent africain.



Un renforcement stratégique pour Axian Financial Services



Le pôle financier dirigé par Hassane Muhieddine va profiter de l’expertise de ces trois nouveaux membres, dont les parcours témoignent de leur compréhension approfondie des défis et opportunités du secteur financier en Afrique. Cette évolution est une volonté claire d’élargir et approfondir les capacités et l’expertise du conseil d’administration, tout en assurant que les objectifs stratégiques et les opérations d’Axian continuent d’impulser un changement positif.