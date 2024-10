Promouvoir la voix des femmes et filles au Mali : Des représentantes d’OSC outillées - abamako.com

Promouvoir la voix des femmes et filles au Mali : Des représentantes d'OSC outillées Publié le mercredi 23 octobre 2024 | Mali Tribune

La Maison de la presse, en collaboration avec Journalistes pour les droits humains (JDH), a renforcé les compétences de 24 femmes et jeunes filles leaders de la Fédération nationale des collectifs d’organisations féminines du Mali (Fénacof), engagée pour un environnement protecteur des femmes et filles et de leurs droits à travers deux ateliers de formation sur la communication dans les médias et les relations efficaces avec la presse.



Durant deux jours, ces ateliers ont été facilités par Alexis Kalambry, directeur de publication, enseignant en journalisme et communication et formateur JDH et Mme Dado Camara, directrice de publication, formatrice JDH et présidente de l’Association des femmes professionnelles de la presse écrite du Mali (Appem).





Ces formations ont été réalisées dans le cadre de la phase 3 du Projet “Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et de réformes au Mali” avec le soutien financier de NED. L’objectif de ce projet est de veiller à la prise en compte des problématiques clés qui affectent les femmes et filles dans les processus de Refondation et de réformes en cours au Mali.



Manque de compétences des OSC sur la communication dans les médias



Au Mali, très peu d’organisations féminines de la société civile comprennent les médias, leur fonctionnement et méconnaissent les techniques pour mieux communiquer dans les médias sur les droits des femmes et la promotion du genre.



Selon les évaluations effectuées par JDH au cours de ces ateliers, 75 % des participantes ne disposaient pas de savoir et de savoir-faire pour communiquer efficacement avec les médias ; concevoir et exécuter une campagne média au sein de leurs organisations.



D’autre part, 91 % des femmes participantes évoquaient le manque de savoir et de savoir-faire ainsi que le manque de ressources financières comme obstacles clés pour leurs organisations à créer des relations efficaces avec les journalistes et médias au Mali.



Dans 92 % des organisations féminines représentées à ces ateliers, il n’existe pas de stratégie ou de plan de communication médiatique au sein de leurs organisations.



Satisfaction des femmes bénéficiaires



Avec une immersion dans l’univers des médias à travers des jeux de rôles pour participer à un entretien ou une interview médiatique ; des présentations et exercices pour rédiger un communiqué de presse et planifier une campagne média sur des problématiques des droits des femmes et filles, les bénéficiaires recommandent et témoignent : “Une seule formation ne suffit pas”, déclare une présidente d’association.



“Nous étions beaucoup en erreur mais on est aujourd’hui plus éclairées. On connait nos nouveaux objectifs ; on sait où aller”, se réjouit une autre femme leader. “Nous avons maintenant compris les bonnes pratiques pour communiquer dans les médias et promouvoir la voix de nos organisations. Nous sommes outillées et prêtes”.



JDH est une organisation canadienne dont la mission est d’outiller les journalistes et médias à couvrir les questions relatives aux droits humains de manière éthique et efficace ; d’engager les médias avec la société civile, l’Etat, les collectivités et d’autres parties prenantes pour promouvoir et améliorer les droits de la personne humaine et renforcer le réseautage local avec les médias.



Dans ces trois dernières années, JDH a formé et accompagné plus de 100 femmes leaders et membres d’organisations de la société civile notamment d’organisations féminines sur la communication dans les médias et les relations efficaces avec les médias.



MSD



Correspondance particulière