Partenariat entre Sky Mali et Air Senegal : Une coopération mutuelle pour intensifier le réseau domestique

Partenariat entre Sky Mali et Air Senegal : Une coopération mutuelle pour intensifier le réseau domestique Publié le mercredi 23 octobre 2024

Transport aérien: Sky Mali annonce l`ouverture de l`axe Bamako-Ouaga-Niamey

Tweet

A l’issue d’un workshop tenu la semaine dernière, Sky Mali et Air Sénégal ont dévoilé leur tout nouveau partenariat. L’objectif de ce partenariat entre les deux compagnies aériennes qui desservent l’Afrique de l’Ouest est de multiplier les fréquences domestiques dans la sous-région avec un programme plus dense au grand bonheur des voyageurs.



C’est devant un parterre d’invités que les premiers responsables de Sky Mali et Air Sénégal ont présenté leur nouveau partenariat après plusieurs mois d’âpres négociations.





Ce nouveau partenariat confère à Sky Mali de vendre tous les billets du réseau Air Sénégal à partir de son agence à Bamako. De même dans les prochains mois, Sky Mali sera en interline pour permettre aux agences de voyage de vendre à la fois les billets d’Air Sénégal et Sky Mali sur l’ensemble de leurs réseaux.



C’était l’occasion aussi pour les représentants de certaines agences de voyage venus assister à ce workshop de parler des difficultés qu’ils rencontrent avec les compagnies aériennes concernant l’octroi des billets, les remboursements des billets aux clients et autres.



Le directeur commercial d’Air Sénégal, Nabi Daoud a profité de ce workshop pour présenter la nouvelle grille d’été qu’Air Sénégal a déployé au Mali.



“Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec Sky Mali. Nous avons un programme plus étoffé que la saison précédente avec un quotidien cette fois-ci au départ de Dakar sur Bamako, alors qu’avant c’était juste trois vols par semaine sur Bamako. Ce nouveau programme va permettre aux passagers de pouvoir partir quand ils veulent et revenir le jour de leur convenance”, a expliqué M. Daoud.



“En plus nous avons établi des nouvelles connexions en raison de quatre fois par semaine sur Ouagadougou au départ de Bamako et sur Abidjan au départ de Bamako. Cette connexion sera effective à partir du 27 octobre 2024”, a détaillé le directeur commercial d’Air Sénégal.



Concernant la connexion au départ de Bamako sur Paris, M. Daoud a affirmé que des négociations sont en cours pour trouver une solution.



Le workshop a été sanctionné par une tombola. Les deux heureux gagnants de cette tombola ont bénéficié chacun d’un billet d’avion Sky Mali et Air Sénégal frais tout payé à destination de leur choix.



Ousmane Mahamane