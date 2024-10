États Généraux du Football à Kayes : Une nouvelle ère pour le sport roi dans la Région - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société États Généraux du Football à Kayes : Une nouvelle ère pour le sport roi dans la Région Publié le mercredi 23 octobre 2024 | Nouveau Reveil

Tweet



Les 8 et 9 octobre 2024, la ville de Kayes a accueilli les États Généraux du football régional, un événement historique qui a réuni les principaux acteurs du football local, sous l’égide de la Ligue régionale de football de Kayes, dirigée par le Dr Moussa Sow. Cet événement visait à doter la ligue d’un cadre stratégique solide pour la période 2025-2029, en vue de réorganiser et de relancer le football dans une région riche en potentiel, mais confrontée à de nombreux défis.



La cérémonie d’ouverture, marquée par la présence du Gouverneur de la région de Kayes, le Général de brigade Moussa Soumaré, a mis en lumière l’importance de cet événement. Le Gouverneur a souligné le soutien des autorités régionales et nationales, notamment la rénovation complète du stade Abdoulaye Macoro Sissoko, offerte par le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta.





Un diagnostic sans complaisance



Les participants ont procédé à une analyse approfondie des forces et faiblesses du football dans la région de Kayes. Parmi les forces, on note l’existence de clubs affiliés, de centres de formation et d’infrastructures sportives à Kayes, Kita, Bafoulabé, et d’autres localités. Cependant, des faiblesses majeures persistent, notamment l’état dégradé des infrastructures, le manque de compétitions pour les jeunes et les femmes, ainsi que l’insuffisance des ressources financières et matérielles.



Des axes stratégiques clairs



Les objectifs pour les quatre prochaines années sont ambitieux. La ligue régionale de Kayes entend créer un cadre de concertation pour tous les acteurs, renforcer la formation des entraîneurs et arbitres, développer des partenariats, réorganiser les championnats et valoriser les centres de formation. Le football féminin n’est pas en reste, avec des propositions visant à intégrer davantage les femmes dans les compétitions scolaires et universitaires.



Les défis à relever



Si les opportunités existent, notamment avec la présence d’entreprises minières et la diaspora, les menaces telles que la corruption des arbitres, l’insuffisance des sponsors, et l’insécurité dans les stades sont des obstacles majeurs à surmonter. Les recommandations incluent une meilleure gouvernance, une gestion financière saine, et une communication renforcée autour des actions de la ligue.



Vers une nouvelle dynamique sportive



Les États Généraux du football à Kayes ont jeté les bases d’une nouvelle ère pour le football régional. Avec une feuille de route claire et l’engagement de tous les acteurs, la région de Kayes aspire à retrouver sa place sur la scène nationale et internationale, tout en faisant du sport un vecteur de cohésion sociale et de développement local. Les quatre prochaines années seront décisives pour transformer ces ambitions en réalités concrètes.



Adama Coulibaly