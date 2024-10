SIKASSO : Le Président Assimi GOÏTA soutient les veuves, les personnes vulnérables et les orphelins des militaires - abamako.com

Dans le cadre de ses œuvres sociales, le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a offert 100 kits alimentaires aux veuves et aux personnes vulnérables de la région de Sikasso. Il a également offert 100 kits scolaires aux orphelins du camp Tièba de Sikasso. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 29 ᵉ édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.



Les deux cérémonies ont eu lieu en présence des autorités administratives, coutumières et militaires de la région de Sikasso. La délégation des œuvres sociales, dirigée par M. Aguibou DEMBELE, Conseiller spécial du Président de la Transition, a présidé la remise des dons de vivres au gouvernorat de Sikasso et celle des kits scolaires au camp Tièba.



Au total, 100 sacs de 50 kg de mil, 100 sacs de 50 kg de riz, 100 bidons d’huile de 20 litres, 100 sacs de pâtes alimentaires ainsi que 100 kits scolaires ont été distribués aux bénéficiaires. Ces vivres et non-vivres ont été symboliquement remis aux bénéficiaires par le Conseiller spécial du Président de la Transition.



Cette initiative vise à soutenir les veuves, les personnes vulnérables, et les orphelins des militaires tombés au service de la nation, en leur fournissant des produits alimentaires de base et des kits scolaires. Elle témoigne de l’engagement du Président de la Transition pour renforcer la solidarité et lutter contre l’exclusion.



Ce geste a été largement salué par les autorités présentes. Le Gouverneur de la région de Sikasso, Mme KANTÉ Marie Claire DEMBÉLÉ, a exprimé sa gratitude en soulignant que cette action reflète le patriotisme du Chef de l’État. Elle a prié pour la réussite de la Transition et a salué la promotion du Président Assimi GOÏTA au grade de Général d’Armée.



La porte-parole des bénéficiaires, Rokia SIDIBE, a également exprimé sa reconnaissance, déclarant : « Au nom de tous les bénéficiaires, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, pour ce geste généreux et plein de compassion. Ces kits scolaires symbolisent l’attention et le soutien qu’il porte aux enfants de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Grâce à cet accompagnement, nous pouvons envisager la rentrée scolaire avec sérénité et motivation. Nous promettons de redoubler d’efforts pour soutenir nos enfants dans leurs études et honorer la mémoire de leurs pères, tout en contribuant au développement du Mali. »

M. Aguibou DEMBELE a rappelé le contexte de cette initiative salvatrice du Président de la Transition, qui, depuis son investiture en 2021, a consacré les deux tiers de son budget de souveraineté à la réalisation de points d’adduction d’eau potable ainsi qu’à l’assistance sociale et sanitaire des populations vulnérables.