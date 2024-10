Les FAMa neutralisent plusieurs terroristes dans diverses localités du pays - abamako.com

Les FAMa neutralisent plusieurs terroristes dans diverses localités du pays Publié le jeudi 24 octobre 2024 | L'Essor

Dans la poursuite de leur mission régalienne de défense opérationnelle du territoire national, les Forces armées maliennes (FAMa), continuent de gagner du terrain sur les Groupes armés terroristes (GAT) et leurs acolytes narco séparatistes.



Selon un bilan fourni ce mercredi 23 octobre par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), via ses plateformes numériques, les FAMa ont neutralisé plusieurs combattants terroristes et récupéré d’importantes quantités de matériels de guerre et d’ équipements divers dans plusieurs localités du pays.





«L’État-major général des Armées informe l’opinion que les FAMa ont mené des reconnaissances offensives de sécurisation et de stabilisation dans différents secteurs du 18 au 22 octobre», indique le communiqué.



Ainsi, le 18 octobre 2024, plusieurs Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été déjoués et neutralisés sans incident sur la route Kwala-Nara, précise le document. Le 21 octobre, des terroristes guetteurs et auteurs de pose d’EEI ont été neutralisés avec la récupération d’équipements de guerre dissimulés dans le secteur de Dilly, dans la région de Nara.



Le même jour, une importante quantité d’armes de guerre et divers matériels ont également été récupérées dans le secteur d’Amassine, Intebezas, Tassik au Sud de Kidal. S’y une importante quantité de carburant destinée aux terroristes a été saisie dans le secteur d’Indélimane.



Le lendemain, des terroristes et complices, auteurs de l’attaque du 19 octobre 2024 du poste de contrôle de Thy dans la localité de Sevaré (Région de Mopti), ont été recherchés et neutralisés. Dans la même foulée, de ce 22 octobre, des terroristes et guetteurs de auteurs posent d’EEI mortel contre une unité FAMa, ont été mis hors d’état de bénéficier avec la récupération d’une grande quantité de zakat au Sud-Est de Bewani, dans la Région de Ségou, précise la source sécuritaire.



Suite à ses exploits remarquables de nos hommes en treillis, l’état-major général des Armées rassure que la protection et la sécurité des populations restent une priorité opérationnelle.



Aboubacar TRAORE