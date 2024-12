Inondations à Tombouctou : les sinistrés lancent un appel à l’aide face à la catastrophe - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Inondations à Tombouctou : les sinistrés lancent un appel à l’aide face à la catastrophe Publié le jeudi 19 decembre 2024 | studio tamani

Tweet

Au nord du pays, les inondations continuent d’affecter gravement les infrastructures. Cette semaine, les eaux ont détruit 3 000 hectares de terres agricoles dans la région de Tombouctou.



À Diré, « tout est foutu » s’exclament les sinistrés. Entre inquiétude, angoisse et insuffisance de moyens, les habitants de la ville ne savent plus quoi faire face. La digue de protection vient de céder. « Depuis avant-hier soir jusqu’à l’instant où je vous parle, nous sommes débout. Depuis, nos stocks de céréales ont été engloutis », déplore une ménagère. « Nous sommes fatigués. Nous passons la journée à transporter des sacs remplis de sable », s’exclame une autre. « Que les autorités nous viennent en aide », renchérit la jeune dame.



De lourds impacts sur des cultures



Cette catastrophe est aussi dénoncée dans la commune de Soumpi cercle de Niafunké. Ici, les inondations ont fait plus de 10 milles sinistrés et 3 000 périmètres irrigués submergés, a déploré Hamadou Sankaré membre du collectif des ressortissants de la localité. « Effectivement, il y a eu beaucoup de périmètres irrigués qui ont été inondés dans la commune de Soumpi. Deux à trois mille hectares ont été inondés. Donc, en ce moment, on a vraiment besoin d’aide également », lance M.Sankaré. « Vous voyez, dans la commune de Soumpi, l’économie est vraiment basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche », rappelle-t-il.



Les autorités à pied d’œuvre



Pour venir en aide aux sinistrés, les autorités municipales de la commune d’Alafia, avec plus de 300 maisons effondrées entre les villages de Bayfandou et Toya mobilisent les partenaires. « Aujourd’hui, nous sommes en train de chercher à sauver les êtres humains », martèle le maire de la commune rurale d’Alafia. Selon Yéhia H Konta, les « toutes les personnes déplacées aujourd’hui sont casées quelque part ». « Avec l’aide de l’administration, des partenaires humanitaires qui apportent leur assistance, nous sommes en train de chercher quelque chose pour les déplacés », précise l’élu.



Notons que la montée des eaux du fleuve a fait aussi d’importants dégâts matériels à Lére dans le cercle de Niafunké et à Youwarou dans la région de Mopti d’autres zones agricoles ont été aussi touchées dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala.