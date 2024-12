Crise énergétique au Mali: L’incontournable solution : les énergies renouvelables - abamako.com

Crise énergétique au Mali: L'incontournable solution : les énergies renouvelables Publié le jeudi 19 decembre 2024 | Le 26 Mars

Meeting des consommateurs contre les délestages de l`EDM

Bamako, Le 28 mai 2020 les consommateurs ont tenus un meeting contre les délestages de l`EDM

De tous les secteurs d’activités, celui de l’énergie (particulièrement de l' énergie électrique) est le plus représentatif de la situation économique et sociale d’un pays.



De sa bonne et saine gestion dans le temps comme dans l’espace, découlent moult retombées positives dont la maîtrise des coûts globaux d’énergie et l’amélioration constante de l’efficacité énergétique. Ce sont les propos liminaires de M. Chirfi Moulaye Haidara, cadre de l’EDM-SA à la retraite qui a accepté d' apporter des éclairages sur la problématique actuelle et de proposer des solutions à même de sortir notre pays de la grave crise énergique dont il continue à souffrir.



La question de l’accès à une énergie électrique de qualité et à un coût de revient acceptable, la corrélation entre l’approvisionnement en électricité et le développement durable, se posent avec acuité et

constituent des préoccupations majeures liées à la croissance démographique, à l’essor économique, à l’impérieuse nécessité de minimiser au mieux les coûts d’exploitation des centrales isolées de production d’électricité.



Le Mali est un grand pays sahélien enclavé, confronté dans le domaine de la fourniture d’électricité d’origine thermique à des problèmes persistants en raison des variations, des incertitudes qui planent, çà et là, sur le pétrole.



La dégradation progressive des ressources ligneuses ne fait qu’accentuer la problématique. Nonobstant de tels handicaps endogènes et exogènes, le pays qui est un carrefour de rencontres et d' échanges, occupe tout de même une place de choix sur la scène énergétique sous régionale, voire régionale, compte tenu notamment du caractère sensible et porteur du secteur de l’énergie.



Cela, selon M. Haidara, est dû au fait que notre pays possède aujourd’hui des atouts réels pour combler les besoins croissants des populations et des différents secteurs économiques, pour réduire le déficit que présente le rapport demande/ disponibilité dû à l’appel croissant de puissance surtout en période de forte canicule, pour contribuer à satisfaire ceux d’ailleurs dans un système intégré (interconnexion systématique des réseaux électriques supranationaux).



Le potentiel national soutient l’ancien cadre de l’EDM, est certainement plus important que les quantités connues jusqu' ici ci, tant l’exploration est encore limitée.



La variété des ressources énergétiques , précise-t-il, est également abondante d’autant plus que le pays, destiné à être, dans un avenir proche, une véritable puissance énergétique, regorge d’immenses sources d’énergies propres dont les énergies renouvelables, en l’occurrence l’énergie solaire.



Tout au long de l’année, chaque localité est favorisée sur le plan de l’intensité et de la disponibilité du rayonnement solaire (5 à 6 kwh par m2 et par jour, douze heures de soleil par jour).



Que le Mali possède d’énormes potentialités énergétiques est, selon M. Haidara, un don naturel

incontestable.



C’est pourquoi, des intervenants, et non des moindres, ne cherchent qu’à leur exploitation, avec méthode, rationalité et surtout rigueur. La relève de tels défis ne peut que rassurer tous ceux qui ont à

cœur la mise en valeur de nos immenses richesses naturelles pour gagner le pari du meilleur devenir

du secteur énergétique de notre pays.



Pour M. Haidara, Il est donc d’une impérieuse nécessité de chercher les voies et moyens idoines,

susceptibles de permettre de substituer opportunément aux sources d’énergie classique, celles de

plus en plus concurrentielles et pérennes des énergies renouvelables. A son entendement, l’accès à

l’énergie électrique par le plus grand nombre de citoyens maliens ainsi que l’incitation à l’investissement constituent des facteurs déterminants pour donner toutes les impulsions que requiert une poli-

tique active de l' épanouissement du secteur énergétique.



La Société Energie du Mali-sa, acteur privilégié du développement du sous-secteur de l’électricité au Mali, ne peut que s’en réconforter. Mais nul n'ignore que la réalité est toute autre et que la recrudescence des délestages sauvages continue à hanter les esprits avec la persistance des problèmes de technologie, de mobilisation des crédits .



L' urgence de ces crédits se manifeste au fil des ans et la non mobilisation ou l' insuffisance des fonds d' investissement constituent des freins au processus de concrétisation des ambitieux projets nationaux en cours et en perspective. L' électricité devenue une servante universelle ne peut s' accommoder de demi- solutions, de demi- précautions pour régner dans tous les domaines comme il se doit. L’essor de l’économie de croissance cher aux autorités et aux partenaires au développement, exige de la part des décideurs des choix difficiles en raison de la dimension sociale du secteur de l’énergie, des jeux et enjeux financiers, de la précarité de certaines ressources énergétiques et de leurs coûts d’investissement relativement dispendieux.



Aussi, face à des objectifs nationaux d’autosuffisance électrique, de souveraineté énergétique, de

la maîtrise des charges de la production d’électricité, en raison aussi de l’instabilité des produits pétroliers, M. Haidara rappelle que la société EDM –sa, acteur privilégié du développement et de la promotion du sous-secteur électrique au Mali, avait initié, une expérience heureuse à travers l’élaboration et la réalisation, sous son égide, de projets pilotes de centrales hybrides (diésel/solaire): la première centrale mise en service a été celle de Ouelessebougou.



En se voulant performante et en se tournant vers l’avenir, cette société, sensible et stratégique , s’est fixée une nouvelle orientation en matière de continuité du service électrique par la promotion des

sources d’énergies renouvelables.



Des études de faisabilité avaient été entreprises sur un horizon raisonnable à la lumière de l’inventaire des potentialités en énergies renouvelables de bon nombre de localités surtout du Mali profond, exposé à de pénuries constantes d’approvisionnement d’énergie électrique. C’était le prélude d’un processus irréversible d’utilisation des énergies renouvelables à grande échelle.



Les technologies les plus fiables et viables de sources d’énergies propres ont pu être identifiées

pour susciter leur mise en œuvre, sur le triple plan technique, économique et financier.

L’introduction des énergies renouvelables dans le système de production d’énergie électrique au



Mali a été ainsi scellée. Hélas! regrette notre interlocuteur, il n' y a pas eu de suivi, de volonté d' implication poussée reflétée par des actescconcrets et de progrès globalement soutenus. Par ailleurs ,

selon M. Haidara, le Mali, toujours attaché à son image de marque vivante de pays phare en matière de diversification de sources d’énergie, a donné pas mal d'impulsions dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale, fructueuse et mutuellement avantageuse , sous tendue par un vif intérêt

pour toute opportunité de partenariat ouvert et constructif, susceptible de lui permettre de mener à bien, avec l’efficacité et l’efficience requises, ses projets d’installation de sources d’énergies renouvelables. Personne ne doute que celles-ci sont capables de garantir, dans la durée , la couverture électrique de l’ensemble des localités du territoire national, tant urbaines que rurales. C' est dire que forger le destin du 21ème siècle énergétique malien est à la portée de nos ingénieurs dans les conditions normales de tension et de pression.



Le cadre d’incitation à l’investissement pour la promotion des sources d’énergies propres, d’énergies vertes découle d’une politique énergétique nationale, mais, il revient aux acteurs du domaine de la production d’électricité, de mettre l’accent sur le benchmarking, d’explorer davantage les opportunités et possibilités actuelles et prévisibles, de tirer parti d’un futur développement fulgurant des énergies renouvelables, par des circuits et sans aucun court circuit.



Abdoul Karim Sanogo