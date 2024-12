Mali: le CNT valide les budgets des élections et des institutions - abamako.com

Mali: le CNT valide les budgets des élections et des institutions Publié le vendredi 20 decembre 2024

Séance plénière du Conseil National de Transition (CNT)

Bamako, le 20 février 2023. Le Conseil National de Transition (CNT) a tenu une séance plénière de sa session extraordinaire de février 2023; plénière au cours de laquelle 6 projets de loi défendus par le ministre de l`Administration territoriale et de de la Décentralisation, ont été adoptés. Tweet





Saisi depuis quelques mois pour statuer sur le Projet de loi de Finances pour l’exercice 2025, le Conseil National de Transition (CNT) a complété, jeudi 19 décembre 2024, le processus de validation dudit texte, confirmant ainsi les budgets des élections, des institutions, des des organismes spécialisés et des départements ministériels.



Le vote du projet de loi de Finances pour l’exercice 2025 s’est déroulé en deux temps. Le 12 décembre 2024, l’organe législatif a examiné puis approuvé sa première partie qui concerne les prévisions de recettes et de dépenses. Le budget d’État pour l’année prochaine est ainsi arrêté en recettes à 2 648,900 milliards FCFA, en dépenses à 3 229, 886 milliards FCFA, soit un déficit de 580,986 milliards FCFA.



80,750 milliards FCFA pour les élections



En adoptant cette partie, le CNT a confirmé l’enveloppe de 80,750 milliards FCFA prévue pour les dépenses électorales. Il a aussi approuvé un budget de 6,093 milliards FCFA pour l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) et un montant de 17,297 milliards FCFA pour la prise en charge des nouveaux organes prévus par la nouvelle Constitution ainsi que les instances de suivi des réformes institutionnelles.



Il s’agit là des signaux vers l’organisation des élections devant mettre fin à la Transition, mission qui a été confiée au gouvernement Abdoulaye Maïga par le président de la Transition, Général Assimi Goïta. Toutefois, aucun calendrier électoral n’a été fixé à ce jour.



La Présidence, le CNT, la Primature



C’est le 19 décembre, soit une semaine après la première partie, que le Conseil National de Transition a complété le processus d’adoption de projet de loi de finances 2025, en donnant son quitus pour la seconde partie. Il a, à cet égard, confirmé les budgets des institutions, organismes spécialisés et des départements ministériels.



Le texte, adopté, octroie à l’Agence Nationale de la Sécurité d’Etat (ANSE) un budget 21,222 milliards de FCFA contre 17,924 milliards FCFA dans la loi de finance de rectifiée de 2024. Au niveau de la Présidence de la Transition, il est prévu une légère augmentation avec 17,748 milliards FCFA contre 17,216 milliards FCFA dans la loi de finances rectifiée.



Le budget du Conseil National de Transition (CNT) connait aussi une hausse, passant de 11,725 milliards FCFA dans la loi rectificative à 13,897 milliards FCFA. C’est le même constat à la Primature où l’enveloppe est de 13,556 milliards FCFA contre 13,016 milliards FCFA.



Deux augmentations remarquables



Deux départements ministériels enregistrent un renforcement remarquable de budgets. Le ministère de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion sociale a un budget qui passe de 1,838 milliards FCFA dans la loi de finances rectifiée de 2024 à 12,995 milliards FCFA en 2025. Le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable obtient 25,682 milliards FCFA contre 10,430 milliards FCFA.



À l’opposé, le budget du ministère de la Défense et des anciens combattants est en baisse. Il passe de 565,706 milliards FCFA à 485,058 milliards FCFA. C’est le même cas pour le département de la Sécurité qui a 184, 884 milliards FCFA contre 195,192 milliards FCFA en 2024.



MC/NouvelleAfrique



