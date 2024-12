Au Mali, si Goïta organise des élections, l’URD pourra-t-elle peser ? - abamako.com

Au Mali, si Goïta organise des élections, l'URD pourra-t-elle peser ? Publié le vendredi 20 decembre 2024 | Jeune Afrique

Affaiblie par la disparition de Soumaïla Cissé, par les querelles internes qui ont suivie et par la marginalisation des partis politiques orchestrée par la junte au pouvoir à Bamako, l’Union pour la République et la démocratie (URD) n’a pas renoncé à se refaire une place sur l’échiquier.







Des accolades, des sourires et des poignées de main. Ce samedi 30 novembre, tout semble aller pour le mieux pour l’Union pour la République et la démocratie (URD). Les couleurs vertes et blanches sont de sortie et l’hymne du parti résonne dans l’enceinte du Centre international de conférence de Bamako (CICB). Comme à l’époque où l’URD était une formation avec laquelle il fallait compter.