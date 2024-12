Bravo le général d’armée Assimi Goïta : Ma volonté vient de prendre corps et âme pour ATT - abamako.com

News Politique Article Politique Bravo le général d’armée Assimi Goïta : Ma volonté vient de prendre corps et âme pour ATT Publié le samedi 21 decembre 2024 | Aujourd`hui

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré Tweet





Dans un élan patriotique, le président de la Transition et les membres du gouvernement ont acté un décret portant dénomination de voies, de places et établissements publics du district de Bamako du 13 décembre 2024.



Un an après la disparition de l’ancien président de la République du Mali Amadou Toumani Touré dit ATT, je lui ai consacré un livre intitulé : “Il était une fois Amadou Toumani Touré, ATT”. A la fin du livre, j’ai sollicité les plus hautes autorités maliennes à immortaliser les œuvres de cet imminent homme d’Etat en baptisant un haut lieu en son nom tel qu’un hôpital notamment l’hôpital public du Mali, une université, une voie publique, etc.





A cet effet, j’écrivais mot à mot ceci le 25 novembre 2020.



“Je reste convaincu et persuadé que dans un avenir proche ou lointain, le pays lui réaliserait l’honneur suprême à titre posthume. Alors, il ne serait nullement pas exclu qu’un boulevard de la place, une grande avenue, un pont, un centre hospitalier, une statue géante, une structure d’enseignement public, une place, un camp militaire, un stade, un édifice prestigieux serait baptisé au nom ou aux initiales de l’ancien président Amadou Toumani Touré en vue d’immortaliser l’œuvre et la mémoire du grand bâtisseur qu’il fut… Telle reste ma ferme volonté en l’endroit de l’illustre défunt qui aura prouvé son amour inconditionnel pour le Mali de toute son âme. Repose en paix ATT”…



Aujourd’hui, le gouvernement de Transition vient de réaliser mon vœu avec élégance comme je l’aurais souhaité en baptisant la route allant du monument de la Tour de l’Afrique au viaduc Yirimadio au nom du défunt président du Mali Amadou Toumani Touré dit ATT. En cette heureuse circonstance, il me plaît de féliciter le président de la Transition chef de l’Etat de tout cœur ainsi que les membres du gouvernement pour cette marque de reconnaissance historique. A travers l’acte que vous venez de poser pour la postérité, l’ensemble des Maliens se retrouve de manière consensuelle. Cela prouve à suffisance que les réalisations concrétisées par le défunt président ont amplement comblé les attentes du peuple Malien. Je peux citer entre autres :



– La réalisation des routes et des échangeurs à Bamako et dans les régions,



– La construction des hôpitaux à travers le pays,



– La mise en place de l’Amo,



– La construction des Universités,



– L’édification des logements sociaux ATT-bougou,



Toutes ces actions menées par feu Amadou Toumani témoignent de son attachement et le grand amour qu’il nourrissait pour son pays et à vouloir trouver des solutions aux maux qui entravent son développement.



Je vous invite par la même occasion à multiplier les actions patriotiques de ce genre à travers tout le pays. Bravo mon Général… !



Aboubacar Eros Sissoko



Artiste-écrivain