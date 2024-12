Communiqué N°27 de la MP suite à la réunion extraordinaire des Organisations Professionnelles de la Presse sur l’affaire Joliba TV News-HAC - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué N°27 de la MP suite à la réunion extraordinaire des Organisations Professionnelles de la Presse sur l’affaire Joliba TV News-HAC Publié le dimanche 22 decembre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

URTEL: la formation aux médias sociaux

L`URTEL a organisé du 4 au 6 Août 2015, la formation des acteurs de la société civile aux médias sociaux à la Maison de la presse. Tweet





La Maison de la Presse et l'ensemble des Organisations Professionnelles de la Prèsse prennent note de la décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de surseoir au retrait de la licence de Joliba TV News pour une suspension d'émission de six (06) mois.



La Maison de la Presse et l'ensemble des Organisations Professionnelles de la Presse, à l'issue de la réunion extraordinaire du samedi 21 décembre 2024 tenue à la Maison de la Presse ont décidé d'inscrire leurs actions dans le cadre des négociations entamées par la commission de médiation pour l'annulation de la décision de la HAC jugée excessive.



La Maison de la Presse et l'ensemble des Organisations Professionnelles de la Presse invitent tous les acteurs de la Presse à rester mobilisés pour la défense de la liberté d'expression et de Presse.



Bamako, le 21 décembre 2024



Van deo



Le Président

MAISON DE LA PRESSE







El Hadj Bandiougou DANTE



Chevalier de l'Ordre National