Estimant que la prorogation du délai de retrait de la CEDEAO est une ultime manœuvre de la France pour «Déstabiliser L’AES» Les Forces de Défense et de Sécurité de l’AES mises en «état d’alerte maximale>

L'annonce faite par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO visant à accorder un délai sup- plémentaire (06) mois pays Alliance des Etats du Sahel (AES) afin de leur laisser les portes de la CEDEAO ou- vertes» n'est pas appréciée par les Chefs d'État de l'Alliance. Dans une Déclara- tion commune rendue publique hier dimanche 22 décembre 2024 et signée par le Chef de l'Etat, le Général d'Armée Assimi Goïta, Président en exercice de la Confédération de l'AES, les trois (03) pays dénoncent une tentative désespérée de la France pour «porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice». Une situation qui a engendré la prise de mesures de hautes portées dont la mise des Forces de Défense et de Sécurité en état d'alerte maximale»



