Mali, Niger et Burkina rejettent le délai de rétractation accordé par la Cedeao
Publié le lundi 23 decembre 2024 | AFP

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Les régimes militaires du Mali, Niger et Burkina Faso ont rejeté dimanche le délai de rétractation de six mois accordé par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) avant leur retrait définitif, y voyant une "tentative de déstabilisation" extérieure, dans un communiqué.



Les trois pays qui forment l'Alliance des Etats du Sahel (AES), tous gouvernés par des juntes hostiles à la France, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la Cedeao, une organisation rassemblant aujourd'hui 15 pays et qu'ils jugent instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale.



Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, l'organisation régionale a annoncé un délai de rétractation de six mois pour que les trois pays puissent revenir sur leur décision après la date de leur départ oficiel, fin janvier 2025. Il s'agira d'une "période de transition" qui durera jusqu'au "29 juillet 2025", afin de "maintenir les portes de la Cedeao ouvertes" aux trois pays, selon le président de la Commission de la Cedeao.



Mais selon le collège des chefs d'Etat de la confédération des Etats du Sahel, cette décision n'est "qu'une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES".



Il a dit que "cette décision unilatérale ne saurait lier les pays de l'AES". Ils avaient déjà annoncé avant le sommet que leur décision de quitter l'organisation était "irréversible".

Le communiqué signé du chef de la junte malienne, Assimi Goïta, dénonce également "des manœuvres de déstabilisation initiées par une poignée de chefs d'Etat qui imposent leur désidérata et des agendas étrangers" au sein de la Cedeao.



Les présidents du Sénégal et du Togo jouent le rôle de médiateur pour tenter de ramener les trois pays au sein de la Cedeao.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont chassé l'armée française de leur sol, coopèrent pour contenir les attaques récurrentes des groupes jihadistes, en même temps qu'ils se rapprochent militairement et politiquement d'autres puissances comme la Russie.



Leurs responsables politiques se livrent régulièrement à de violentes diatribes contre la France, qu'ils accusent de vouloir porter "un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES".



