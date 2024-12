Sortie des pays de L’AES de la CEDEAO: L’ONU craint la mise en péril du programme prodémocratique de la CEDEAO - abamako.com

Sortie des pays de L'AES de la CEDEAO: L'ONU craint la mise en péril du programme prodémocratique de la CEDEAO Publié le lundi 23 decembre 2024

António Guterres

António Guterres, Secrétaire général de l`ONU

Samedi, devant le Conseil de l’ONU, Mme Addae-Mensah, Directrice exécutive du Réseau d’Afrique de l’Ouest pour la Consolidation de la Paix (WANEP), a exprimé ses préoccupations concernant la décision prise en janvier 2024 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso de quitter la CEDEAO pour former leur propre alliance.



Selon elle, cette décision pourrait compromettre la stabilité régionale et affaiblir les efforts prodémocratique de la CEDEAO dans la région.



Mme Addae-Mensah a rappelé que, lors de son dernier sommet, la CEDEAO a approuvé la décision

des trois États de quitter le bloc, mais a offert une période de transition de six mois (29 janvier – 29 juillet 2025) pour être réadmis s’ils le souhaitent. Néanmoins, les relations entre la CEDEAO et les trois États restent brouillées, a-t-elle constaté en se désolant que cette situation compromette la coopération multilatérale et bilatérale en matière de sécurité.



Seydou Fané