Région de BANDIANGARA Des attaques meurtrières suivies de la riposte des FAMa

Région de BANDIAGARA Des attaques meurtrières suivies de la riposte des FAMa Publié le lundi 23 decembre 2024 | Les Echos

Le vendredi 20 décembre 2024, plusieurs villages de la région de Bandiagara ont été attaqués par des groupes armés terroristes. Ces attaques ont fait une vingtaine de morts et de nombreux dégâts matériels.



Ces attaques ont visé les villages de Bourari (commune de Lewol Géou), Madina (commune de Kendié), Banguel, Irguelou, Gaza, Massaségué et Sonfounou.



Sur le réseau social Facebook, le président de la Jeunesse Ginna Dogon, Bocari Guindo, a annoncé

un bilan humain de 26 morts (15 à Bourari, 5 à Gaza, 4 à Madina et 2 à Banguel Toupè Singuel).



Dans la soirée du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2024, l’Etat-Major Général des Armées a, à travers un communiqué, annoncé avoir « infligé de lourdes pertes à des groupes armés terroristes qui s’étaient attaqués à de paisibles populations dans les villages de Banguel Toupè et de Iriguli à environ 35 km au Nord- Ouest de Bandiagara ».



« C’est au cours de leurs retraites que ces groupes ont été surpris par l’aviation qui a effectué des frappes de hautes précisions ayant mis l’ennemi en déroute », poursuit le communiqué.



Après exploitation de l’intervention, indique l’Etat-major Général des Armées, le bilan fait état d’une douzaine de terroristes neutralisés, 06 motos brûlées.



Par ailleurs, le samedi 21 décembre 2024, la Brigade Territoriale de Koro a saisie 03 tricycles avec des bidons d’essence destinés aux groupes armés terroristes, selon l’Etat-major Général des Armées.



Ces derniers mois, la situation sécuritaire s’est dégradée au centre du Mali. Les attaques terroristes contre les populations civiles deviennent de plus en plus courantes.



ZANGASSO: Une attaque meurtrière sème la terreur parmi les populations



L’attaque survenue à Zangasso, un village situé dans la région de Sikasso au Mali, a profondément choqué la population locale. Selon plusieurs locales, un groupe d’hommes armés a pris d’assaut le marché à bétail, le 20 décembre, semant la panique parmi les habitants. Le bilan provisoire fait état d’une personne tuée et d’un blessé.



Les assaillants, circulant à moto, auraient ouvert le feu sans sommation, plongeant la communauté dans la consternation. «



Les conséquences se font déjà sentir : le marché, autrefois animé, est déserté, et les habitants craignent pour leur sécurité », indique une source locale.



La montée en flèche de la violence dans la région appelle à une réponse urgente. Les populations locales, déjà fragilisées, appellent les autorités à renforcer la sécurité et à instaurer des mesures

concrètes pour prévenir de tels drames. Une coopération étroite entre les forces de sécurité et les

communautés semble indispensable pour rétablir la confiance et garantir un climat de paix.

Seydou Fané

Mory Keïta