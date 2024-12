Évaluation de l’approvisionnement de l’engrais Russe dans les zones office du Niger pour la campagne 2024-2025 « Des exploitants agricoles ont attesté la qualité de cet engrais russe qui a permis de booster leurs rendements » « Si on parvient à avoir l’engrais russe a temps avec une quantité nécessaire, la campagne 2025-2026 serait supérieure à la production de cette année » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Évaluation de l’approvisionnement de l’engrais Russe dans les zones office du Niger pour la campagne 2024-2025 « Des exploitants agricoles ont attesté la qualité de cet engrais russe qui a permis de booster leurs rendements » « Si on parvient à avoir l’engrais russe a temps avec une quantité nécessaire, la campagne 2025-2026 serait supérieure à la production de cette année » Publié le lundi 23 decembre 2024 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le Bénin commande 40.000 tonnes d’engrais au Mali

Tweet



La coopération entre le Mali et la Russie ne cesse d’avoir de belles retombées. Hormis l’aspect sécurité-défense, les autorités russes appuient les autorités maliennes dans plusieurs domaines. Pour ce cas précis, il s’agit d’un appui dans le domaine de l’agriculture à travers le don d’engrais russes. Annoncé depuis quelques mois, les autorités maliennes ont fini par recevoir le fameux engrais russe destiné aux producteurs agricoles maliens. Avec plus de 4000 Tonnes octroyés à l’office du Niger, il fallait faire le point sur les différents aspects en lien avec cet engrais. Pour ce faire, la direction générale de l’office du Niger sous la férule du PDG Badara Aliou TRAORE a organisé une série de rencontres avec l’ensemble des acteurs concernés ; le jeudi 19 décembre 2024. Des échanges, à l’issue desquels, le PDG Badara Aliou TRAORÉ, a fait part de bonnes perspectives pour la prochaine campagne agricole 2025-2026.

Dans la cadre de la campagne agricole 2024-2025, 4 158 tonnes d’engrais russe ont été octroyées à l’Office du Niger par l’Etat à travers plusieurs fournisseurs que sont Gnoumani, KO2, DPA, SAD et Toguna. Afin de procéder à la réception et distribution de ces engrais, une commission, composée de cadres de l’Office du Niger, de la Chambre locale de l’Agriculture et de l’inter profession riz, avait été chargée de la réception et de la distribution du précieux sésame indispensable pour une bonne production. Dans l’optique de faire le point sur l’Etat de ce processus, la direction générale de l’Office du Niger a organisé des rencontres avec les responsables des différentes zones de production et ceux des services spécialisés, pour une évaluation de l’approvisionnement de l’engrais russe que les sept zones de production de l’office du Niger ont reçu à savoir Kolongo, Ké-Macina, Niono, Molodo, N’Débougou, Kouroumari et M’Béwani.

Il ressort desdits échanges que bien qu’étant de très bonne qualité, l’engrais russe offert était de quantité moindre. En outre, des difficultés ont été observées au niveau du mécanisme de distribution.

Afin de mieux cerner cette problématique, le Président Directeur Général de l’Office du Niger, Badara Aliou Traoré et son staff technique composé de directeurs spécialisés, de ceux des zones de production et de chargés de missions ont passé au crible ledit mécanisme d’approvisionnement de l’engrais avec comme objectif de corriger les insuffisances pour se préparer désormais à une meilleure provision lors de la campagne agricole prochaine.

Assurances et optimisme du PDG

Face aux insuffisances et difficultés soulevées dans l’approvisionnement de l’engrais russe, le PDG Badara Aliou TRAORE a pris l’engagement de ne ménager aucun effort afin de trouver une solution adéquate avec les autorités du pays. Remerciant les plus hautes autorités pour les efforts accomplis malgré la double crise sécuritaire et économique que traverse le Mali, voire la sous-région, Badara Aliou TRAORE a fait savoir que « Des exploitants agricoles ont attesté la qualité de cet engrais russe qui a permis de booster leurs rendements ». Au regard des bonnes retombées attendues pour la campagne en cours, et ce malgré les difficultés rencontrées, le PDG a fait part de son optimisme pour la campagne à venir. Selon lui, en maintenant ce cap et si les engrais arrivent en quantité suffisante et a temps, notre pays pourrait battre son propre record « Nous sommes dans une bonne posture de se projeter sur la campagne 2025-2026.



Si on parvient à avoir l’engrais russe à temps avec une quantité nécessaire et la qualité déjà attestée, la production de la campagne 2025-2026 serait supérieure à la production de cette année », a-t-il fait savoir.

À noter que les objectifs de production pour la campagne agricole 2024-2025 est de 907 284,63 tonnes de riz paddy, 451 852,98 tonnes de produits maraichers et 133 931,04 tonnes de produits de diversification.