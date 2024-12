Uemoa : le Bénin et le Mali discutent en pleine crise régionale - abamako.com

Publié le lundi 23 decembre 2024 | APA

© Autre presse par DR

Rencontre entre les ministres béninois et malien des Affaires étrangères à Bamako lors du Conseil des Ministres de l’Uemoa

Les ministres béninois et malien des Affaires étrangères se sont rencontrés à Bamako lors du Conseil des Ministres de l’Uemoa, dans un contexte de tensions croissantes entre la Cédéao et l’Alliance des États du Sahel (AES).



Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a rencontré vendredi son homologue malien, Abdoulaye Diop, en marge du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à Bamako, a rapporté le gouvernement du Bénin. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions régionales entre la Cédéao et l’Alliance des États du Sahel (AES).



Les deux ministres se sont rencontrés alors que leurs pays appartiennent à des blocs régionaux différents : le Mali fait partie de l’AES, qui a quitté la Cédéao en janvier 2024, tandis que le Bénin reste membre de l’institution régionale. L’AES a réaffirmé l’irréversibilité de son retrait, malgré les efforts de réintégration de la Cédéao, ce qui a conduit à l’octroi d’un délai supplémentaire au bloc sahélien pour revoir sa décision. Les relations entre le Bénin et le Niger, également membre de l’AES, se sont considérablement tendues ces derniers mois. Niamey a en effet multiplié les accusations à l’encontre de Cotonou, l’accusant d’être un allié des puissances internationales visant à déstabiliser le Niger.



Cette rencontre a eu lieu en marge de la dernière session ordinaire de l’année 2024 du Conseil des ministres de l’Uemoa, présidée par le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers soumis par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) visant à renforcer l’intégration régionale.