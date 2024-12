Chasse à la France en Afrique : l’ambassadeur de Russie au Mali soupçonne Paris de vouloir revenir et met en garde - abamako.com

Chasse à la France en Afrique : l'ambassadeur de Russie au Mali soupçonne Paris de vouloir revenir et met en garde Publié le lundi 23 decembre 2024 | aBamako.com

L’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, était face à la presse ce lundi 23 décembre 2024 dans le cadre de sa traditionnelle conférence de fin d’année. Le diplomate russe a évoqué les grands sujets de la coopération bilatérale de son pays avec l’Etat malien, mais aussi l’évolution de la situation en Afrique, notamment les relations de certains pays avec la France, leur ancienne puissance coloniale.



Au cours de cette conférence, l’ambassadeur Gromyko a donné clairement sa position sur la politique de la France envers les pays africains.



Pour Igor Gromyko, la France, chassée des pays de l’AES et dans d’autres pays de l’Afrique, veut revenir par la fenêtre. ’’Elle a été chassée par la porte, mais elle veut revenir par la fenêtre’’, a déclaré le diplomate russe. ’’ Les Français doivent avoir en tête que l’époque de pillage des pays d’Afrique est finie, et donc s’ils vont répéter ces mêmes choses comme ça, on va mettre fin à ces tentatives-là’’, a-t-il prévenu.



S’intéressant à la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), l’ambassadeur de la Russie s’est réjoui de cette initiative. Igor Gromyko souligne l’impact positif qu’aura une telle initiative sur la mise en place d’une nouvelle architecture de sécurité régionale.







Pour l’année qui va suivre, le diplomate russe entend développer sa coopération dans tous les domaines avec les pays de l’AES.



Spécifiquement avec le Mali, il a donné un aperçu sur la coopération bilatérale portant sur les domaines de la défense, de l’économie, de l’humanitaire et des énergies.







Le conférencier a saisi la tribune avec les journalistes maliens pour donner des informations sur la situation entre l’Ukraine et la Russie, en particulier la déportation en Afrique de la guerre entre ces deux voisins.







« Le régime de Zelensky a décidé d’ouvrir un deuxième front en Afrique en apportant l’assistance aux groupes terroristes’’, a déploré Igor Gromyko, dénonçant ces agissements des autorités ukrainiennes contre les pays amis de la Fédération de Russie.







Selon lui, sans avoir la possibilité de vaincre la Russie sur le champ de combat en Ukraine, le régime de Zelensky a décidé d’ouvrir le front en Afrique en apportant son assistance aux groupements terroristes dans les pays africains amis de Moscou. "La nature terroriste du régime de Kiev devient de plus en plus évidente pour le monde entier", a dénoncé le diplomate russe.