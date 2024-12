Politique

Igor Gromyko, Ambassadeur de Russie au Mali l’a hier : - «Le Projet de construction de la plus grande raffinerie d’Afrique de l’Ouest, l’exploration et l’extraction de minerais sont prévus>> - «Moscou va aider de la manière la plus efficace pour stabiliser la situation au Mali»

Publié le mardi 24 decembre 2024 | Nouvel Horizon