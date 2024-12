Lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la construction citoyenne: ‘‘Monsieur le ministre, c’est avec surprise et consternation que nous avons appris... - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la construction citoyenne: ‘‘Monsieur le ministre, c’est avec surprise et consternation que nous avons appris... Publié le mardi 24 decembre 2024 | L'Empire

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Tweet

Dans le cadre de la promotion de la citoyenneté au Mali à travers les différentes communes et villes, le projet citoyen modèle a vu le jour. cette initiative regroupe plusieurs organisations, associations, leaders d’opinion, agences de communication et partenaires engagés pour un Mali meilleur.



Pour ce faire, nous organisons des cérémonies de distinction dans les communes en octroyant des attestations et médailles aux citoyens modèles, identifiés après de profondes enquêtes menées auprès des populations et des personnes-ressources.



L’objectif est de garantir que les lauréats décorés répondent effectivement aux critères d'engagement citoyen, seul critère d’éligibilité. ces distinctions sont honorifiques et ne donnent lieu à aucune contrepartie.



Depuis sa création, cette initiative a connu cinq éditions :



Première et deuxième éditions : en commune i du district de Bamako, respectivement en 2021 et 2022, à la mairie de la commune i et à l’Espace culturel musokunda ;



Troisième édition : en commune iii, au cicb, en 2023 ;

Quatrième édition : à kati, en février

2024, au conseil de cercle ;

cinquième édition : en commune ii, à

l’Hôtel de l’Amitié (Granada Hôtel).



Les éditions pour les communes iV, V et Vi sont actuellement en cours de préparation. monsieur le ministre, nous avons à plusieurs reprises sollicité votre attention sur ce projet en vous adressant des lettres d’invitation détaillant nos activités, malheureusement restées sans réponse. Lors d’une rupture collective de jeûne organisée en commune i avec le CNJ, notre coordinateur, m. Ousmane sadio touré, a eu l’opportunité de vous ex- poser davantage cette initiative. Vous aviez alors reconnu que le traitement des courriers peut entraîner des retards ou des oublis dans les réponses.



c’est avec surprise et consternation que nous avons appris l’adoption par votre département, lors du conseil des ministres du 18 décembre 2024, d’un projet similaire, intitulé "nuit citoyenne", avec des objectifs et un format identique, prévu pour le 28 décembre 2024 au cicB.



Nous tenons à rappeler que notre initiative existe et poursuit le même objectif depuis des années : promouvoir la citoyenneté comme facteur de développement en récompensant les bâtisseurs de nos communes et villes.



À notre sens, l’État devrait se limiter à la remise annuelle des médailles par la Grande chancellerie de l'ordre national et encourager la société civile à identifier et honorer d'autres bâtisseurs, avec le soutien des autorités administratives et locales.



Monsieur le ministre, nous demandons à être reconnus comme les véritables concepteurs de ce projet. Depuis cinq ans, nous organisons nos activités avec des ressources limitées, grâce au soutien de quelques bonnes volontés et de partenaires locaux. toutes nos éditions ont été médiatisées, notamment à la télévision nationale, ce qui constitue des preuves tangibles de notre antériorité.



Nous espérions votre accompagnement pour pérenniser cette initiative bénévole et non lucrative, qui contribue à renforcer les valeurs citoyennes au Mali. malheureusement, nous constatons avec regret que

votre département s’est approprié nos efforts, suscitant une grande frustration parmi notre équipe et nos partenaires.



Monsieur le ministre,



avec tout le respect que nous vous devons, nous réclamons officiellement la paternité de cette initiative, bien que celle-ci ne soit pas encore enregistrée ni protégée en tant que marque. nous continuerons, avec la grâce divine, à promouvoir la citoyenneté dans tout le Mali à travers nos cérémonies de distinction, en collaboration avec les mairies, les chefs de quartiers, les associations de jeunes et de femmes, et l’ensemble des populations.



Espérant une compréhension favorable de notre démarche, nous restons ouverts à une franche collaboration.



cordialement,

Le coordonnateur de citoyen modèle,



ousmane Touré



Journaliste – communicateur