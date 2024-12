Après leur libération: Les 11 responsables politiques expriment leur reconnaissance ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après leur libération: Les 11 responsables politiques expriment leur reconnaissance ! Publié le mardi 24 decembre 2024 | Le challenger

Tweet

Après leur libération, les 11 responsables politiques ont adressé un message de reconnaissance à l’endroit des Partis signataires de la Déclaration du 31 mars 2024 et tous ceux qui se sont investis à cette fin. C’était au cours d’un point de presse quils ont animé le mercredi 11 décembre 2024 au siège de l’Adema-Pasj en présence des présidents de partis politiques.

La libération effective de ces détenus politiques le 5 décembre 2024 marque l’aboutissement d’un long processus de médiation.

Mis en place le 24 juin, un Comité de crise avait été constitué pour plaider la cause des détenus. Ce comité a assuré un travail de fond salué par les Partis signataires. «Que ses membres soient félicités !», ont-ils déclaré tout en reconnaissant également les contributions déterminantes des avocats et de diverses personnalités engagées en vue d’un dénouement heureux de la crise.



Les Partis signataires ont tenu à remercier spécialement le Président du Haut Conseil Islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, le Chérif Bouillé de Nioro, ainsi que l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga.

Lequel a joué un rôle crucial en intervenant comme facilitateur lors des dernières négociations.

Dans leur déclaration, les Partis signataires ont encouragé cette nouvelle dynamique qui contribue à l’apaisement du climat social, appelant à une mobilisation de toutes les forces vives pour le bien de la patrie.

Elles ont exprimé le souhait de voir libérés tous les autres prisonniers d’opinion et d’un retour des exilés politiques. «Il est nécessaire pour les autorités publiques de créer les conditions d’un dialogue franc et constructif afin de trouver ensemble, les solutions idoines aux crises multiples que traverse notre pays», ont-ils insisté.

Par Drissa Togola

Source : Le Challenger