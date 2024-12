Renforcement des liens Mali-Russie : Une coopération multiforme en 2024 - abamako.com

Le lundi, 23 décembre 2024, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Son Excellence Igor Gromyko, a animé, dans l’enceinte de son ambassade à Bamako, sa traditionnelle Conférence de presse de fin d’année. La coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, et la guerre ukrainienne étaient les points inscrits à l’ordre du jour. Outre ces deux sujets, Igor n’a pas manqué de réaffirmer le soutien sans réserve de la Russie à la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dans sa lutte contre le terrorisme. Sur le plan de la coopération bilatérale entre nos deux pays, les actions dans les domaines militaires, de l’aide humanitaire, de la formation d’étudiants, des cadres civils et militaires, ont été rappelées par le premier responsable de l’Ambassade de la Russie au Mali. Quant au sujet de l’Ukraine, Son Excellence s’est réjoui de l’avancée majeure enregistrée par les troupes russes sur le terrain ukrainien.



L'année 2024, dit Igor, a été marquée par un certain nombre d'événements marquants dans les relations bilatérales entre la Russie et le Mali, notamment la visite, le 28 novembre 2024 à Bamako, du vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexandre Novak. «Au cours des négociations avec les plus hautes autorités, les possibilités d'expansion de la coopération commerciale, économique et d'investissement mutuellement bénéfique ont été discutées avec la participation active des milieux d'affaires russes. Par exemple, des projets de construction de la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest, d'exploration et d'extraction de minerais sont prévus», a déclaré l’ambassadeur. Ensuite, a-t-il souligné, le 9 janvier 2024, la Russie a remis au Mali, 25000 tonnes de blé russe, dont la livraison a été effectuée par le président de la Russie Vladimir Poutine lors du deuxième sommet «Russie - Afrique», qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. En plus, selon son Excellence, les 2 et 3 juillet 2024, Nikolay Spassky, directeur général adjoint de Rosatom, a effectué une visite à Bamako, au cours de laquelle des mémorandums ont été signés avec la partie malienne sur la coopération dans le développement de l'infrastructure nucléaire, sur la formation d'une opinion publique positive et sur la coopération dans le domaine de la formation du personnel. En outre, le 30 octobre 2024, ajoute Igor, 117,3 tonnes d'huile de tournesol ont été livrées au Mali, achetées grâce à la contribution de la Fédération de Russie au Fonds du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Par ailleurs, ajoute-t-il, les 5 et 6 novembre 2024, le vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur Konstantin Mogilevsky, était à Bamako. « Un mémorandum de coopération entre l'Université privée Ahmed Baba et l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de Russie a été signé. Les 9 et 10 novembre 2024, Sotchi a accueilli la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, en marge de laquelle le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergey Lavrov a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali Abdoulaye Diop », dit-il.



Une opération militaire spéciale



Depuis près de trois ans, a-t-il indiqué, la Russie vit dans les conditions d'une opération militaire spéciale. En 2024, souligne son excellence Igor, nos troupes ont libéré près de 4 500 kilomètres carrés de territoires occupés par l'ennemi. « Les néonazis contrôlent moins de 1 % du territoire de la République populaire de Louhansk et encore 25 à 30 % de la République populaire de Donetsk, des régions de Zaporizhzhya et de Kherson », a-t-il souligné. Selon lui, le 14 juin 2024, le président russe Vladimir Poutine a énoncé les conditions préalables suivantes pour le règlement de la crise ukrainienne: retrait complet des Forces armées de l’Ukraine des nouvelles régions russes; reconnaissance des réalités territoriales inscrites dans la Constitution russe; statut neutre, non aligné et non nucléaire de l'Ukraine; démilitarisation et dénazification de l'Ukraine; garantie des droits, des libertés et des intérêts des citoyens russophones; levée de toutes les sanctions antirusses. Toutes ces conditions sont toujours d'actualité, comme l'a réaffirmé le président de la Fédération de Russie lors de la conférence de presse sur les résultats de l'année. « Pour la Russie, il s'agit de protéger son peuple et ses intérêts vitaux en matière de sécurité. Et il ne faut s’attendre à une défaite Russe dans cette guerre », prévient le diplomate.



Soutien sans réserve de la Russie à la Confédération de l’AES



Sur l’AES, son excellence a indiqué que la Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel le 6 juillet 2024 comme une étape importante vers la recherche de moyens efficaces pour relever les défis communs dans la lutte contre les groupes islamistes dans la région sahélo-saharienne et la réalisation d'un développement durable. Sur la base de notre principe fondamental «problèmes africains - solutions africaines», dit-il, nous estimons que cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États. «Nous sommes convaincus que la création de la Confédération aura un impact positif sur la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. La Russie réaffirme son intention de continuer à fournir le soutien nécessaire aux pays de l'Alliance des États du Sahel, y compris l'aide à l'amélioration de l'efficacité au combat des forces armées nationales, la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre, et le développement d'une coopération commerciale et économique mutuellement bénéfique avec ces États», a rassuré le diplomate russe Igor.



Hadama B. FOFANA