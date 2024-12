Baptême d’une trentaine de voies, places et établissements publics dans le District de Bamako / le Premier ministre salue la valorisation du patrimoine mémoriel du Mali - abamako.com

Baptême d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le District de Bamako / le Premier ministre salue la valorisation du patrimoine mémoriel du Mali Publié le mercredi 25 decembre 2024

Baptême d`une trentaine de voies, places et établissements publics dans le District de Bamako / le Premier ministre salue la valorisation du patrimoine mémoriel du Mali

La Place de la CEDEAO, située à Kalaban Coura, porte désormais le nom de Place de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a procédé à son baptême ce mardi 24 décembre 2024.



Cette cérémonie a également marqué le baptême d’une trentaine de voies, places et établissements publics dans le District de Bamako, en remplacement de noms tels que l’Avenue de l’Artois, l’Avenue de la Marne ou encore la Rue Archinard, qui n’évoquent rien dans la mémoire collective malienne. De nombreuses voies et édifices publics de Bamako glorifiaient jusqu’à présent des figures et événements liés à la période coloniale, au détriment des héros nationaux.



Ce changement s’inscrit dans le cadre du Décret du 13 décembre 2024, portant dénomination de voies, places et établissements publics dans le District de Bamako. Désormais, ces lieux honorent des personnalités et références nationales, africaines, panafricaines et même universelles. Ces hommes et ces femmes, par leurs sacrifices, leurs services exceptionnels, leurs exploits, leurs savoirs et leur engagement, ont marqué l’histoire du Mali et de l’humanité. Pour le Premier ministre, « cet acte incarne une volonté ferme et résolue de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes, et de renforcer nos valeurs et notre identité nationale ».



Cette initiative, qui s’appuie sur une liste initiale de 28 personnalités physiques et sept personnalités morales emblématiques, ouvre la voie à d’autres étapes. Des listes élargies à d’autres localités du Mali sont prévues, poursuivant ainsi cette dynamique de valorisation mémorielle et identitaire.



