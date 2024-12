Grogne à Kayes: Des jeunes s’opposent à une initiative de Batouly Niane - abamako.com

Grogne à Kayes: Des jeunes s'opposent à une initiative de Batouly Niane Publié le mardi 24 decembre 2024 | Le Soir de Bamako

La présidente du mouvement Am Biko est dans l’œil du cyclone. Qui l’aurait cru ? A Kayes sa ville d’origine des jeunes sont mobilisés pour se dresser contre son initiative de festival.



Dans une vidéo sur la toile ces jeunes de Kayes expliquent le sens de leur action. La présidente du mouvement Anbi Ko faut-il le rappeler est l’initiatrice de la grande manifestation culturelle dénommée’’ Festival Kayes Kumbé ‘’. Un évènement culturel qui fait de la région de Kayes l’attraction. Après une première édition réussie avec éclat Batouly et ses collaborateurs sont au four et au moulin pour la tenue de cette manifestation. Des personnalités du monde de la musique et des arts sont annoncées à ce festival qui fait de Kayes une grande attraction.

Tout le boucan qui entoure l’organisation de cette manifestation fait que des gens ne veulent pas rater ce rendez-vous. Le hic est que la jeunesse de Kayes est préoccupée par autre chose que ce festival qui englouti des fonds importance alors que la région manque de tout.



Un des jeunes qui animent la révolte explique : « Il n’y a pas de travail pour le jeunes de la ville de Kayes, pas d’usines pour absorber le chômage, la jeunesse passe son temps à prendre du thé devant les portes alors que Batouly bombent le torse dans des futilités. Nous voulons du travail pas de folklore … » a en substance déclaré ce jeune membre du groupe qui s’insurge contre le festival pour lequel des artistes internationaux sont annoncés à Kayes. Ce qui fâche les jeunes de Kayes c’est dans l’invitation faite à Debordo Lekunfa de la cote d’ivoire pour venir participer aux festivités de cette année.



Cette invitation irrite les jeunes de Kayes qui retiennent de cet artiste musicien quelqu’un qui a du mépris pour les maliens. ■

LAYA DIARRA

Soir de Bamako