Région de Kidal : des frappes aériennes de l'armée détruisent des plots logistiques terroristes Publié le jeudi 26 decembre 2024

Le Chef d'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion que les FAMa ont interpellé le lundi 23 décembre 2024 un complice et receleur terroriste à LABBEZ- ENGA, région de Gao. L'intéressé fait l'objet de recherche pour collaboration avec des terroristes et est reconnu pour la vente du bétail volé.



Dans le secteur de DIONDIORI et TAKOUTI, cercle de MOPTI, les FAMa ont interpellé 04 suspects avec 3000 têtes d'ovins et caprins extorquées aux paisibles citoyens.



Des frappes aériennes ont détruit un plot logistique terroriste à 05 Km au Sud de TALHANDAK, region de Kidal.



Le Chef d'Etat-Major Général des Armées se félicite de l'engagement continu des FAMa à assurer la protection des personnes et de leurs biens.



