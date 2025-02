Afin de rendre Bamako plus attrayante : Six projets d’envergure présentés au Premier ministre - abamako.com

News Politique Article Politique Afin de rendre Bamako plus attrayante : Six projets d’envergure présentés au Premier ministre Publié le lundi 24 fevrier 2025 | Arc en Ciel

Balla Traore, chef de la délegation spéciale du District de Bamako

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route assignée à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, six projets ont été soumis au Premier ministre. Selon le président de cette délégation, ces initiatives visent à assainir la capitale et à améliorer la gouvernance financière de la collectivité.



Le jeudi 20 février 2025, le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de Division Abdoulaye Maiga, a reçu la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako.



Balla Coulibaly et son équipe lui ont présenté six projets ambitieux destinés à transformer l’image de la capitale. Ces initiatives couvrent plusieurs domaines clés : Transport : mise en place d’un train intelligent pour améliorer la mobilité urbaine. Gestion des déchets : transformation des déchets pour un meilleur assainissement.



Infrastructures urbaines : reconstruction des bâtiments F et G du secteur de Dabanani.



Éclairage public : lancement du projet Sous les ponts pour renforcer l’éclairage de certaines zones. Modernisation des marchés : reconstruction du Marché Rose de Bamako. Valorisation du patrimoine : construction des tours jumelles de Bamako et du monument de Thiaroye.



Les présentations faites lors de la rencontre ont permis au chef du gouvernement d’appréhender pleinement les enjeux de ces projets.



En réponse, le Premier ministre a félicité le président de la délégation spéciale et ses membres pour les résultats obtenus ainsi que pour leur engagement à faire de Bamako une ville propre et moderne. Il a également rappelé les trois principes directeurs fixés par le chef de l’Etat.



Le Premier ministre a salué l’initiative du projet de mobilité verte et a encouragé la délégation spéciale à collaborer avec les ministères sectoriels afin d’assurer une meilleure coordination de ce vaste programme au service des populations.



K.K