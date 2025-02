Alliance anti-terroriste à la frontière: les forces maliennes et sénégalaises ensemble contre le JNIM - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Alliance anti-terroriste à la frontière: les forces maliennes et sénégalaises ensemble contre le JNIM Publié le lundi 24 fevrier 2025 | aBamako.com

Alliance anti-terroriste à la frontière: les forces et maliennes et sénégalaises ensemble contre le JNIM

Face à la menace croissante du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, le Mali et le Sénégal ont uni leurs forces en lançant des patrouilles conjointes le long de leur frontière commune.



Cette initiative, officialisée le 20 février 2025 à Diboli, vise à contrer les activités des groupes armés et à renforcer la sécurité dans la région.



La décision de renforcer la coopération transfrontalière fait suite à une série d'attaques revendiquées par le JNIM dans l'ouest du Mali, ainsi qu'à l'enlèvement d'un guide religieux par Amadou Kouffa, numéro deux du groupe.



Le Sénégal a mobilisé la Zone militaire N°4 et le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI), tandis que le Mali a engagé ses forces armées et ses services de sécurité intérieure. Les patrouilles se concentrent sur la surveillance des axes stratégiques et la protection des populations locales.



