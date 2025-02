Fespaco 2025 : Ibrahim Traoré et Mahamat Déby donnent le coup d’envoi de la 29e édition - abamako.com





La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’est samedi 22 février 2025 en grande pompe au Palais des Sports de Ouaga 2000. Présidée par le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, cette cérémonie haute en couleurs a mis à l’honneur la culture africaine et son cinéma en pleine mutation.



La cérémonie, riche en couleurs et en émotions, a rassemblé de nombreuses personnalités politiques et culturelles, notamment plusieurs ministres des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), dont Mamou Daffé, ministre malien en charge de la Culture.



Dès l’ouverture, un spectacle vibrant et symbolique a donné le ton de cette édition, invitant les Africains à renouer avec leurs racines, à suivre la voie tracée par leurs ancêtres et les esprits qui les guident. Ce spectacle a également exalté les valeurs de l’hospitalité, du partage et de la fraternité. Il a aussi porté un message fort : célébrer nos identités, résister aux adversités et refuser toute forme de domination.



Le spectacle chorégraphique mis en scène par Aristide Tarnagda et intitulé Wili (Lève-toi) a été l’un des moments forts de la soirée. Il a lancé un appel puissant aux Africains : se lever, exiger leur dignité et leur respect, et sortir des cycles de violence qui entravent leur développement.



Après cette prestation, la troupe traditionnelle tchadienne a captivé le public par une performance magistrale, acclamée sous les regards admiratifs des présidents Traoré et Déby. En tant que pays invité d’honneur, le Tchad a dépêché une importante délégation de plus de 200 personnes, témoignant ainsi de son engagement en faveur de la promotion de la culture africaine.



Développer nos pays à travers le cinéma



Le ministre tchadien du Développement industriel, de la Culture et de l’Artisanat a exprimé sa gratitude au Burkina Faso pour cet honneur, tout en saluant l’accueil chaleureux reçu. Il a également félicité le choix du thème de cette édition, Cinémas d’Afrique et identités culturelles, estimant qu’il résonne particulièrement avec les aspirations des pays de l’AES et du Tchad :



« Au moment où nos nations s’engagent à prendre en main leur destin, la culture doit être au cœur de cette transformation ».



Le Ministre a ensuite rappelé les efforts entrepris par son pays pour valoriser le secteur culturel, notamment la réécriture de l’histoire du Tchad par les Tchadiens eux-mêmes, ainsi que la mise en place d’un fonds de financement pour le septième art. Le ministre a ajouté que le Tchad participe à la compétition avec plusieurs œuvres cinématographiques illustrant son histoire et sa culture.



Hommage à Souleymane Cissé



Le ministre burkinabé de la Communication et porte-parole du gouvernement a, quant à lui, rendu un vibrant hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé, décédé le 19 février 2025. Ce dernier devait présider le jury du long métrage L’Etalon d’or de Yennenga.



En évoquant l’héritage cinématographique africain, le ministre a cité de grands noms du septième art tchadien, rappelant que le cinéma est un puissant vecteur d’identité et de transformation.



« Le thème de cette édition nous interpelle sur notre identité en tant qu’Africains. Le cinéma ne se limite pas à raconter nos histoires, il offre à nos nations une perspective d’avenir et un outil pour façonner nos rêves. Nos écrans doivent nous éclairer vers un futur radieux ».



Il a enfin rendu hommage à toutes les figures emblématiques qui ont contribué à faire du Fespaco l’événement phare du cinéma africain. Cette 29e édition s’annonce comme une plateforme de débats et de découvertes, mettant en compétition des films engagés sur des thématiques variées, réaffirmant ainsi la place du cinéma dans la construction d’une Afrique forte et fière de son identité.



235 films projetés sur 9 sites



Le comité d’organisation a sélectionné 235 films qui seront projetés sur 9 sites. En 2023, 130 films figuraient dans la sélection officielle. 48 pays participent cette année au Fespaco, contre 35 en 2023.



Le Fespaco, c’est aussi : Une cérémonie de libation qui s’est tenue dimanche 23 février sur la place des cinéastes en hommage aux professionnels disparus du 7e art. Le Festival, c’est également des rencontres professionnelles et des masters class, le Marché international du cinéma et de l’audiovisuel (MICA), des projections en plein air, des nuits musicales, des foires gastronomiques et artisanales.



Cette année, il est attendu plus de 20 000 festivaliers. Les lampions s’éteindront le samedi 1er mars, avec une cérémonie de remise des trophées récompensant les acteurs du cinéma africain et de sa diaspora.



On connaîtra alors le successeur du Tunisien Youssef Chebbi, détenteur de l’Etalon d’or de Yennenga de la 28e édition du Fespaco, avec son film Ashkal.



Amadou Sidibé



(envoyé spécial à Ouagadougou)