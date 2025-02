Confédération des Etats de l’AES : Les prochains échanges avec la CEDEAO dans un esprit constructif - abamako.com

News Politique Article Politique Confédération des Etats de l’AES : Les prochains échanges avec la CEDEAO dans un esprit constructif Publié le lundi 24 fevrier 2025 | Le sursaut

Formalités de retrait de la CEDEAO : les ministres des Affaires étrangères de l`AES en conclave à Ouagadougou

Cette information émane d’un communiqué de presse sanctionnant les travaux de la réunion ministérielle regroupant les piliers Défense et Sécurité, Diplomatie et Développement de la Confédération AES, tenue à Bamako les 22 et 23 février 2025.



Cette réunion ministérielle dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Général de Division Abdoulaye MAIGA, Premier Ministre du Mali, avait pour objectifs de poursuivre les cadres de concertation entre les trois pays et d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la Confédération AES. Ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de Route de la Présidence de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Pour ce faire, informe le communiqué de presse, les Ministres étaient assistés d’Experts des différents départements ministériels concernés des trois pays.



Dans leurs interventions respectives à la cérémonie d’ouverture, le Général de Brigade Célestin SIMPORE, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et Chef de la délégation du Burkina Faso, le Général de Brigade Mohamed TOUMBA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du Territoire et Chef de la délégation de la République du Niger, et le Général de Division Abdoulaye MAIGA, Premier Ministre du Mali, ont, tour à tour, salué les avancées remarquables enregistrées par la Confédération des Etats du Sahel (AES) depuis sa création à Niamey le 06 juillet 2024.



La coordination entre les Forces des trois pays, déjà salutaire



Sur les questions de paix et de sécurité, les Ministres se sont félicités des succès engrangés sur le terrain par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina, du Mali et du Niger, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les Forces des trois pays, notamment dans le cadre de la Force unifiée récemment mise en place. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel, indique le communiqué de presse. Avant d’ajouter qu’ « ils ont apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les trois Etats, afin de porter d’une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES ». De même, que les Chefs de délégations ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des pays de la Confédération et parvenir au développement de l’espace AES, pour le bien-être des populations de la Confédération des Etats du Sahel. Ensuite, qu’il y’a eu la présentation du drapeau de la Confédération AES.



Attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d’amitié et de coopération avec les autres Etats de l’Afrique de l’Ouest



A la lumière toujours du communiqué de presse de cette réunion interministérielle, il ressort qu’une attention particulière a été accordée aux récentes évolutions intervenues dans la région du Sahel et en Afrique de l’Ouest. Occasion pour les Ministres d’examiner le contexte de l’entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO, après le retrait, le 28 janvier 2024, du Burkina, du Mali et du Niger.



« Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d’amitié et de coopération, particulièrement avec les autres Etats de l’Afrique de l’Ouest, attachement matérialisé par les mesures prises aux fins de faciliter la libre circulation des ressortissants des Etats membres de la CEDEAO au sein de l’espace AES » pouvait-on lire dans ce communiqué. Qui souligne que concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondances avec le Président de la Commission, les Ministres ont : « affiné et validé leur approche commune, afin de préserver, en toutes circonstances, l’intérêt supérieur des populations de l’AES et des autres populations de la sous-région, liées par des relations séculaires de fraternité, qui transcendent les aléas politiques. A cet effet, les Ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l’esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d’une intégration renforcée entre les Etats, mais aussi et surtout entre les Peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois Chefs d’Etat » a signifié le même communiqué de presse, soulignant par la même occasion que les travaux ont été sanctionnés par l’adoption de documents de travail relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO.



Synthèse de Moustapha Diawara