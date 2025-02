Emploi et formation professionnelle : Trois nouvelles infrastructures implantées à Siby - abamako.com

Emploi et formation professionnelle : Trois nouvelles infrastructures implantées à Siby Publié le lundi 24 fevrier 2025

Le jeudi 20 février 2025, le Centre de transformation agro-alimentaire de Siby a accueilli l’inauguration de trois nouvelles infrastructures au sein du Complexe agro-alimentaire de Kalassa, situé dans la commune rurale de Siby. Ces infrastructures comprennent une unité de transformation d’arachide en huile, une unité d’embouche et une unité d’abattage.



La cérémonie, présidée par la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumou Sall Seck, a réuni plusieurs personnalités, dont le Dr. Henner Papendieck, Coordonnateur international du CAAS, l’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dr. Dietrich Pohl, et M. Salah Baby, Coordinateur national du CAAS.



Ce projet s’inscrit dans une dynamique visant à former les jeunes de la localité et à stimuler l’auto-emploi au Mali. Lors de son allocution, la Ministre a mis en avant la diversification des activités du Centre Agro-Alimentaire de Siby, qui se positionne désormais comme un pôle de développement intégré, couvrant des secteurs clés tels que la formation professionnelle, la santé, l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture et l’élevage.



La ministre Oumou Sall Seck a également salué l’engagement des partenaires allemands, soulignant que leur soutien s’aligne parfaitement avec la vision de Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition et chef de l’État, qui place les besoins des populations au cœur des décisions gouvernementales. Elle a annoncé de nouvelles initiatives pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle : «Conformément à la volonté du Président de la Transition et à la politique du Premier ministre, nous renforçons nos centres de formation professionnelle existants et travaillons à la construction de nouveaux établissements. Cet engagement vise à offrir davantage d’opportunités aux jeunes et aux travailleurs en quête de qualification».



La Ministre a également évoqué le Programme Impact Rapide, une initiative du Président de la Transition, qui permettra de financer des activités génératrices de revenus, d’équiper des groupements de jeunes et de femmes, et de construire de nouveaux centres de formation professionnelle dans les régions.



Le Mali compte actuellement 17 centres publics, dont ceux de Markala et Sikasso, inaugurés respectivement le 6 février 2025 et le 26 décembre 2024. «Tous ces centres bénéficient de l’expertise du CAAS», a rappelé Madame Oumou Sall Seck.



L’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dr. Dietrich Pohl, a quant à lui salué la coopération germano-malienne, qualifiant le projet d’inspirant et innovant. Il a exprimé sa conviction que ce dernier atteindra ses objectifs, à savoir répondre aux besoins locaux et dynamiser l’agrobusiness au Mali.



Pour sa part, le Dr. Henner Papendieck a félicité la Ministre pour son engagement, rappelant son parcours depuis son mandat de Maire de la Commune urbaine de Goundam jusqu’à son rôle d’Ambassadeur du Mali en Allemagne. Il a réaffirmé la détermination de la Fondation Klaüs Tschira à poursuivre sa collaboration avec les partenaires maliens.



Cette inauguration marque une étape importante dans la promotion de l’agrobusiness et de l’emploi des jeunes, renforçant ainsi les perspectives de développement économique et social dans la région.



M. SANOGO