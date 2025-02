Carnet de voyage du PM à Ségou : Une visite officielle en 3 temps 3 mouvements - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Carnet de voyage du PM à Ségou : Une visite officielle en 3 temps 3 mouvements Publié le lundi 24 fevrier 2025 | L’aube

Tweet





Du 14 au 16 février 2025, la forte délégation du Chef du gouvernement, le Pm Abdoulaye Maïga, a séjourné en 4ème et 8 régions du Mali. C’était dans le cadre de sa mission de reconnaissance de terrain et de prise de contact avec les exécutifs locaux sous son égide en tant que ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Le Premier ministre a profité de cette visite officielle à Ségou pour se rendre dans deux sites considérés fleurons de l’économie malienne dans le secteur agricole : à savoir l’Office du Niger (ON) à Niono et l’usine CMDT (Compagnie malienne pour le développement textile) d’égrenage du coton à Dioïla. Le carnet de voyage de cette visite satisfaisante est en quelque sorte la rétrospective sur ce séjour, intervenant après le débriefing des vidéastes chroniqueurs et confrères journalistes qui faisaient partie de la délégation du chef du gouvernement, Dr Abdoulaye Maïga, Général de Division et Premier ministre de la Transition.



La délégation du Premier ministre est arrivée dans la cité des Balanzan en ce début de matinée du vendredi 14 février 2025. Le top départ de cette mission s’est matérialisé par un accueil populaire suivi de la rencontre avec les notabilités de la région.



Pour le Premier ministre, il s’est agi de recueillir les bénédictions des notabilités et de solliciter leur soutien pour la série d’activités d’envergure prévues au cours de cette mission de trois jours. À leur tour, les notabilités, dans un élan d’enthousiasme, ont salué la dynamique de valorisation des légitimités traditionnelles enclenchée par le président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, dont la preuve est la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles prévue dans la journée. “Nous, chefs de villages, souverains et partisans du régime, défenseurs de la Patrie disons au Premier ministre tu as quitté chez toi tu es arrivé chez toi. Ici, si tu refuses ton allié tu rencontreras ton ennemi”, ont-ils laissé entendre en formulant des prières pour le Chef de l’État et la stabilité du pays : “que Dieu accorde Ses bienfaits et exauce les vœux pluriels et cohérents de la Nation”.



Sans perdre de temps, une fois les salamalecs reçus, direction le siège du gouvernorat, où le nouveau gouverneur en la personne du contrôleur général de police Général de brigade de police Soulaïmane Traoré, ancien directeur de la police nationale a succédé au regretté gouverneur, et son staff compose des préfets et sous-préfets, ont formé la haie d’honneur pour réserver un vibrant accueil au Pm et à sa délégation. Aussitôt, le Pm s’est retrouvé dans la salle de conférence du gouvernorat où il a présidé une rapide conférence des cadres à la faveur de l’installation, la veille, du nouveau gouverneur qui a prêté serment et prenait fonction ce 14 février, avec cette visite spéciale du Pm en 4ème région. Il a enregistré l’audition du gouverneur. Il a brossé la situation de la région de SEGOU et a remercié le Pm pour cette visite d’État qui est aussi une belle occasion pour parler aux cadres et notables. “Merci d’être là avec votre délégation, merci de votre présence”, dira-t-il à son hôte. Avant d’ajouter que les forces vives de la région de secours soutien les efforts de son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta. Le Gouverneur de dire encore que les populations de la légendaire et hospitalière cité des Balanzans manifestent toute leur reconnaissance pour les actions importantes que le Pm est venu poser. Dont la pose de la première pierre de la maison des légitimités traditionnelles, l’inauguration du stade rénové de Ségou. “C’est l’occasion pour moi de vous exprimer toute ma fierté pour ma nomination en tant que gouverneur. Votre confiance et celle du Président m’honorent et m’engage”, a confesser le Gouverneur, qui a promis de poursuivre avec efficacité et célérité les dossiers en cours et à rendu également hommage à son prédécesseur disparus tragiquement. Le représentant de l’exécutif a également réitéré son engagement indéfectible à opérer le développement économique, social et culturel.



De ces échanges sur la situation de la région au plan socio-économique, le Premier ministre en a tiré des enseignements éclairants et a appelé chacun à faire front commun pour le Mali. Non sans railler sur le cours matinal de numérologie dispensé par la voix autorisée au cérémonial autour du chiffre 14 et ses implications coïncidentes. Il a demandé une minute de silence pour le défunt gouverneur Alassane Traoré et a répété trois fois le mot “cohésion” comme étant le même et unique message qui fait dire qu’au Mali il n’y a ni majorité ni opposition. Pour lui, il n’y a que le Mali Kura devant nous à bâtir avec l’esprit du Mali dèn kura. C’est la seule boussole du gouvernement fidèle aux huit (8) objectifs de la feuille de route fixée par le chef de l’État le Général d’Armée Assimi Goïta. Il a tenu à rappeler que le peuple a souffert avec les sanctions de la Cedeao et l’embargo sur le Mali. Pour dire que le gouvernement reste sensible aux difficultés du moment car le peuple est resté résilient indulgent et endurant durant tout ce temps-là. Il a aussi rassuré que le gouvernement est résolu à sans cesse amélioration les conditions de travail de l’exécutif local en insistante pour que leurs relations entre agents soient teintées de cohésion au bénéfice des populations. Il a exhorté les cadres à mettre le Mali au cœur de leurs pensées et de leurs actions et a informé de la mise en place d’une plateforme innovante relative au Programme d’action gouvernementale (PAG) basé sur les huit objectifs de la lettre de cadrage du Chef de l’État. Cet outil sera bientôt soumis à leur attention.



Les élus du Conseil municipal et des chambres consulaires et les cadres essentiels des services publics et techniques régionaux en ont aussi profité de l’occasion pour s’adresser aux ministres membres du Gouvernement qui composaient la délégation du Pm.



Point de chute : “YAN DE YE SEGU YE” ! (C’est ici Ségou !)



Selon le maître de cérémonie de la primature, en présence des 2517 chefs de villages et de quartiers, avec la pose de la première pierre de la maison des légitimités traditionnelles, il s’agit de donner les vrais pouvoirs aux autorités et légitimités traditionnelles : ko fanga ka seggi sô ! La joie était à son comble sur le site prévu pour abriter cette future maison. À l’arrivée du Pm à 15h30, les choses vont aller vite après les interventions des personnalités locales. Oumar Barou Togola, le coordonnateur des chefs de village de Ségou, a fièrement exprimé sa gratitude aux autorités pour la marque de considération et la place importante réservées aux légitimités. Pour le Premier ministre, cette revalorisation n’est qu’un dû. La construction d’infrastructures pour les légitimités n’est qu’une étape sur la longue liste des actions majeures posées par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, à cet effet. Ce projet s’inscrit dans la vision portée par Son Excellence, le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, visant la réalisation d’infrastructures en faveur des légitimités traditionnelles. Le Chef du gouvernement a cité la nouvelle Constitution, qui reconnaît légalement les Autorités et Légitimités traditionnelles, ainsi que la Journée Nationale des Autorités et Légitimités traditionnelles, instaurée le 11 novembre 2022. Des insignes et attestations ont été attribués aux chefs de villages et quartiers pour symboliser leur importance. Il a rappelé qu’un cadre de concertation périodique a également été mis en place pour favoriser les échanges entre l’État et les légitimités.



Ce sera autour de l’atelier d’architecture Aldi Bioclimatic Designs de donner une description de la maquette du projet. Une future maison qui représente le Blon ou vestibule et symbolise la représentation des légitimités traditionnelles au niveau local. Un lieu d’accueil avec un bâtiment central abritant une salle de réunion et des bureaux, deux logements pour hôtes de passage, des toilettes extérieures et une loge conciergerie pour le gardien. D’autres aménagements sont prévus comme un parking, des espaces verts et des voies de circulation. La cérémonie achevée, la délégation s’est rendue au stade Amary Daou de Ségou devenu stade omnisports international après sa rénovation. À son arrivée sur les lieux pour procéder à l’inauguration, le Pm a d’abord visité les locaux et les commodités qui y sont installées. Après il est entré sur le tartan du stade où il a fait un tour d’honneur pour se rendre compte qu’effectivement, Ségou fait corps et bon ménage avec la Transition pour exprimer et réaffirmer son soutien indéfectible à un digne fils du Mali : le Général d’Armée Assimi Goïta.



L’hymne nationale exécutée par la fanfare l’équipe municipale et le Pm ont donné audition de leurs allocutions dans un brouhaha indescriptible qui rivalisait avec les décibels des hauts parleurs. “Ségou vous dit merci Général”, “vous êtes un modèle pour la jeunesse sous régionale”.



Ce joyau sportif, dit-on, sera un Temple des champions pour la région. Après les stades de Sikasso, Kayes, Mopti, Kati, Koulikoro, c’est au tour de la Cité des «Balanzan» de bénéficier de son stade flambant neuf, avec toutes les commodités d’un stade moderne. Le stade, qui porte le nom de Amary Daou, l’enfant de Ségou, est une véritable réussite. Il est composé notamment d’une piste d’athlétisme aux normes internationales, d’une piscine semi-olympique, d’un terrain de basketball, de volley-ball, de handball, de tennis, d’une salle de sport et de gymnastique, d’un salon VVIP, VIP, d’une salle de réunion, de cinq vestiaires, d’une salle de contrôle anti-dopage, d’une infirmerie et d’un bloc administratif.



Pour le Premier ministre, sa rénovation va contribuer au développement des activités sportives locales de la région. «Il sera désormais le lieu privilégié pour la naissance de futurs champions omnisports pour les différentes équipes sportives régionales», a-t-il poursuivi. Le Chef du gouvernement a exhorté l’ensemble des acteurs sportifs de la région de Ségou à veiller à l’entretien de ce joyau, afin qu’il devienne une vitrine du sport national. Il a ajouté que la volonté du gouvernement de la Transition est de perpétuer les valeurs de solidarité, d’entraide, de cohésion sociale, du vivre-ensemble, de détermination et du dépassement de soi prônées par les disciplines sportives.



Comment les 4 points cardinaux sont mis sous contrôle sécuritaire à Niono



Le Premier ministre, porteur de messages de cohésion du président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a délivré dans la soirée ses salutations aux familles et notabilités, après l’heure du dîner et avant extinction des feux. Au réveil au petit matin, l’équipage était paré pour la destination connue en zone rizicole de l’Office du Niger. Au deuxième jour de visite, il y avait au programme le lancement des travaux du projet d’irrigation du canal de N’débougou IV. Placé sous le Haut Patronage de son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, c’est le chef du gouvernement Général de Division Abdoulaye Maïga qui le représentera en tant que Premier ministre. Après un bref escale à 9h13 à Niono où des membres du CNT ont tenu à le recevoir pour un accueil éclatant, le Pm et sa délégation se sont ébranlés vers le site rizicole du canal IV de N’Debougou en passant sur le pont de Markala. Sur financement de la coopération allemande (kfw), à près de 34 milliards dont 26 milliards sous forme financière, la zone du projet couvre l’une des sept zones de production de l’Office du Niger. La quatrième tranche de ce financement concerne la réhabilitation et l’aménagement du casier de N’Debougou qui s’étend à perte de vue sur une superficie brute de 4200 ha. Ce qui vise, en partie avec le recalibrage du canal Grubet et la prolongation du Kala intérieur Est (Kie) de 33 kilomètres, à augmenter la production des petits agriculteurs par la réhabilitation des périmètres d’irrigation agricole dans la zone de N’Debougou de l’Office du Niger. Des infrastructures sont prévues ainsi que le renforcement de la gouvernance de l’Office du Niger, avec la mise en place de paiement numérique de la redevance et l’audit des baux de la zone Office du Niger. Sans oublier l’actualise des logiciels et me registre foncier (amélioration des procédures et méthodes). Sur une durée de 4 ans, ce projet a bénéficié lors de son lancement du premier coup de pelle du Pm monté à bord et aux commandes de la grue à creuser. C’était en présence du maire de Macina, du chef de village et des sous-préfet et du préfet de Niono. Le Pm a tenu à rappeler le point 3 de la lettre du cadrage du président Assimi Goïta, a savoir le recentrage de l’action publique autour de la satisfactions des besoins des populations maliennes grâce à une économique forte et résiliente.



Point du jour levant : Niono-Ndebougou-Dioïla



De retour à pied à terre à Ségou, le déjeuner était prêt autour de la table et les esprits méritaient bien une pause à cette heure où le soleil était à son Zénith. Le ministre de l’agriculture qui était bel et bien du voyage ne pouvait manquer la visite à Dioïla de l’usine d’égrenage de coton de la CMDT. Entre temps, ayant quartier libre pour le reste de la journée et la soirée, le Pm et sa délégation ont jugé bon d’effectuer un check-up sécurité au niveau du commandement militaire de la région. En rencontrant les forces armées de défense et de sécurité le Pm a briefé sur les modalités arrêtées par le haut commandement pour renforcer la sécurisation des biens et des personnes dans le centre. Les quatre points cardinaux étaient bien sous contrôle sans aucune défaillance.



Au petit matin de ce dimanche 16 février, marquant la fin de cette visite officielle, le Pm et sa délégation vont s’acheminer en huitième région en disant au revoir à Ségou. En quittant tôt Ségou sans faire de bruit, la délégation qui montait la garde à Ségou, a vite rejoint le pont de Dioïla pour arriver au centre d’accueil de la ville. Après les salutations et les échanges, la cérémonie officielle a réuni toutes les personnalités de la localité sur la place de l’indépendance qui abrite toutes les manifestations de la ville et qui est l’œuvre collective des populations qui l’ont financée et construite pour elles-mêmes. Les autorités locales ont exprimé les difficultés engendrées par la forte pluviométrie qui a occasionné beaucoup de pertes aux Cotonculteurs. Les syndicats et travailleurs de la CMDT ont donné de la voix et de la résonance à leurs difficultés au Pm qui les a entendus. En terminant ce séjour, après un bon spectacle des sonorités et répertoires du terroir, Dioïla a offert un banquet royal à la délégation qui venait de finir sa visite en mode immersion au sein de l’usine d’égrenage de coton de la CMDT. Nous reviendrons plus en profondeur sur les enjeux de cette dernière étape qui a conclu la visite officielle du Pm en 4ème et 8ème régions. Sans crainte, ni peur, ni risques, ni menaces, ni accident. Si c’était à refaire, l’Aube est toujours partante. En attendant le publireportage sur la CMDT dans notre prochaine édition.



Pour exclusivité, le Chef du gouvernement s’est également prononcé sur la nouvelle dynamique de la Confédération des États du Sahel. Du passeport AES à la mutualisation des armées, en passant par la connexion des douanes, le Premier ministre a fièrement affirmé que «Bamako, Ouagadougou et Niamey sont sur la même longueur d’onde», cela pour convier la population à relever le noble défi de l’intégration. Qui vivra verra l’AES devenue FÉDÉRATION.



Khaly-Moustapha LEYE