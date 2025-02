Sécurité et solution informatiques : Une plate-forme pour les missions diplomatiques maliennes - abamako.com

Publié le lundi 24 fevrier 2025 | L'aube

Mardi dernier, le 18 février 2025, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a tenu à présider personnellement la cérémonie de lancement d’une solution informatique sécurisée destinée aux missions diplomatiques et postes consulaires du Mali à l’étranger.



Cet événement a revêtu un cachet spécial en se déroulant au palais de Koulouba. C’était en présence du Premier ministre, Dr Abdoulaye Maïga, Général de Division, du Président du Conseil National de la Transition, Général de corps d’armée Malick Diaw, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. On comptait aussi plusieurs membres du gouvernement, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs accrédités au Mali, ainsi que des représentants du corps consulaire et des organisations internationales. Cette cérémonie a revêtu tout son sens et son prestige par la qualité des hôtes présents qui y ont assisté.



De cette initiative, découlent la perception du monde technologique et la vision éclairée du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta. Une vision qu’il a eu à partager à Sikasso, lors de son passage dans la capitale du Kénédougou, le 22 juin 2024, et où il exprimé cette perception du monde technologique qui vise la modernisation et l’optimisation des services à la personne dans l’administration publique malienne.



Selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, cette solution informatique marque une étape importante vers une administration plus performante et efficace. Elle renforce les systèmes de suivi et d’évaluation, tout en formant des cadres compétents dans les nouvelles technologies, au service des populations maliennes et des usagers étrangers.



Conçue comme une «œuvre entièrement malienne», cette plateforme est le résultat d’une collaboration entre plusieurs administrations publiques, a-t-il renseigné.



«Elle incarne une ambition commune : moderniser l’administration malienne pour la rendre plus accessible, performante et au service de tous, tant pour les citoyens maliens que pour les usagers internationaux».



Lors de la présentation des fonctionnalités de cette plateforme, les participants ont découvert qu’elle offrira aux Maliens résidant à l’étranger un accès sécurisé à des documents administratifs, d’état civil, d’identité et de voyage. Les procédures, simplifiées et transparentes, permettront d’éviter les lourdeurs bureaucratiques grâce à un système de prise de rendez-vous en ligne. Par ailleurs, cette solution facilitera les démarches des étrangers souhaitant se rendre au Mali, que ce soit pour des raisons familiales, touristiques ou économiques. Les demandes de visas seront entièrement dématérialisées, assouplies, permettant ainsi une collaboration plus fluide entre les services concernés.



Outre ses avantages pratiques, cette innovation renforcera la sécurité nationale grâce à un traitement rigoureux des données personnelles et à des dispositifs de contrôle avancés. Le ministre Abdoulaye DIOP a également souligné que cette plateforme s’inscrit dans une démarche proactive, capable de s’adapter aux futurs besoins, notamment en s’harmonisant avec le système de visa confédéral de l’AES, le « Visa Liptako », dès son lancement.



Enfin, cette solution informatique sécurisée permettra à l’État malien de réaliser des économies significatives, en réduisant certaines dépenses publiques. Ces ressources pourront être réorientées vers des projets prioritaires, contribuant ainsi à améliorer le bien-être des populations maliennes, comme l’a précisé le ministre DIOP.



M. SANOGO