Point de mire : Les mines Publié le lundi 24 fevrier 2025 | L'Inter de Bamako

L’Afrique possède des ressources minérales nombreuses et variées, qui sont loin d’être encore prospectées et exploitées. La production actuelle du continent représente environ le troisième de la production mondiale. L’Afrique vient en tête dans le monde pour la production de diamants (98%), de l’or (60%), du cobalt (60%), du cuivre (22%). Elle fournit aussi une partie importante des approvisionnements de minerais radioactifs, qui proviennent de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon, du Niger, de Madagascar et de l’Afrique du Sud.



À l’exception de la région orientale du continent, on trouve des exploitations minières dans presque tous les pays africains. Souvent d’ailleurs, les minerais sont associés dans des gisements: or et uranium en Afrique du Sud: cobalt et cuivre en Afrique centrale, plomb-zinc et parfois argent en Afrique du Nord et dans le Sud-Ouest-africain; étain et colombite au Nigeria; étain tungstène, colombite en RDC.



Les réserves africaines sont considérées comme très importantes pour la bauxite, le chrome, le cobalt, le cuivre, les diamants, le fer, le manganèse, l’or, les phosphates, le platine, c’est-à-dire des produits qui comptent sur le plan mondial, par leur valeur ou leur intérêt stratégique.