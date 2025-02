Choguel K Maïga ou le nouveau front politique anti Assimi :Le Grand déballage a commencé ! - abamako.com

Choguel K Maïga ou le nouveau front politique anti Assimi :Le Grand déballage a commencé ! Publié le lundi 24 fevrier 2025 | L'alternance

Il ne pouvait en être autrement, car une alliance politique improbable, contre nature à la limite incestueuse ne pouvait que se terminer en queue de poisson. En effet, c’est désormais une guerre ouverte entre l’ancien Premier ministre Choguel K Maiga et le Président de la Transition le Général d’armée Assimi Goita. Comme il fallait s’y attendre le samedi 22 février 2025, l’ancien PM comme à son habitude, a fait feu de tout bois en étalant sur la place publique son différend avec le Président de la transition et en déballant tout ce qu’il aurait subis en tant que premier ministre. Selon lui les décisions étaient prises à son insu, mêmes celles qui le concernaient en premier lieu. Parmi ces décisions il y a entre autres le report des élections et la prolongation de la transition, alors qu’il a contre-signé le décret mettant fin à la transition le 24 mars 2024. Il a évoqué dans son long discours de près de deux heures toutes les supposées manigances tramées contre lui et parfois au sein même du Palais de Koulouba. Pourquoi l’ancien PM n’a-t-il pas démissionné quand il a découvert toutes les manœuvres tendant à le discréditer ? Qui Choguel peut-il convaincre en se faisant passer pour une victime d’un système qu’il a contribué à mettre en place ? Son machiavélique dessein de nuire au Président de la transition, son allié d’hier pourra-t-il produire les résultats escomptés ? Nombreux étaient les observateurs à n’être point surpris du comportement de l’ancien PM, qui dans un des revirements spectaculaires dont il a le secret et sans état d’âme, veut solder ses comptes avec son ancien employeur Assimi Goita, le Président de la transition. Choguel Kokalla Maiga, semble vouloir revêtir son manteau de combattant politique pour non seulement dire qu’il n’est pas mort politiquement, mais aussi et surtout pour tenter d’affaiblir le Président de la transition. Ce dernier aura désormais en face de lui un nouveau front, plus virulent et plus dangereux, parce que sachant beaucoup de choses sur lui, pour l’avoir pratiqué pendant trois bonnes années. Beaucoup prédisent un combat des titans après un violent divorce. Lors de cette deuxième grande sortie du PM, il a fait beaucoup de révélations toutes susceptibles de fragiliser le pouvoir du Président de la transition, déjà durement éprouvé par les différentes crises. Pour rappel la première grande sortie a été faite avant d’être démis de ses fonctions de PM. Cette sortie qui avait l’allure d’un discours d’adieu a fini par être la dernière du PM en poste, car quelques heures, voire quelques jours après son décret a été abrogé et il a été remplacé par celui qui était devenu son bourreau, à savoir le Général Abdoulaye Maiga. L’ancien PM Choguel Maiga dans sa diatribe vexatoire n’épargne nullement son successeur, mais la plupart des critiques étaient dirigées vers le Président de la transition, qu’il qualifie de traitre car n’ayant pas respecté ses engagements encore moins les clauses du contrat politique avec le M5 RFP, l’autre composante des forces du changement. Pourquoi l’ancien PM n’a-t-il pas démissionné quand il a découvert toutes les manœuvres tendant à le discréditer ? Le PM Choguel K Maiga aura du mal à convaincre le dernier idiot de la République de ce qu’il est en train de reprocher au Président de la transition, car il n’a jamais voulu démissionner pour protester contre ce qu’il a lui-même qualifié des manœuvres tendant à le discréditer. Il serait pris à son propre piège, car c’est lui qui a contribué à affaiblir davantage la classe politique, il a également divisé le Mouvement qui était censé être son soutien politique, le M5 RFP , Choguel K Maiga a enfin élevé les jeunes officiers à la tête du pays, au rang des messies envoyés par Dieu pour venir sortir le Mali du bourbier après leur putsch . Qu’il trouve à redire parce qu’il a été débarqué de son poste de premier ministre, il ne pourra embarquer personne dans cette aventure sans issue, sauf ses laudateurs et autres opportunistes qui croient encore en son étoile et qui espèrent tirer profit de lui. Il ne peut compter ni sur la classe politique qu’il a voué aux gémonies, encore moins sur le Mouvement politico-social le M5 RFP qui est en mille morceaux.Qui Choguel peut-il convaincre en se faisant passer pour une victime d’un système qu’il a contribué à mettre en place ? Il est clair et limpide que l’ancien premier ministre Choguel K Maiga a sa grande part de responsabilité dans la chaotique situation dans laquelle patauge notre pays. Il a contribué à mettre en place ce système politique qui consiste à isoler le Mali en poussant les autorités à prendre la gravissime décision du retrait du Mali à la CEDEAO et à tourner le dos aux partenaires traditionnels. Son fameux discours à la tribune des Nations Unies a été le facteur déclencheur de cette aventure périlleuse avec comme corolaire l’isolement du Mali. Il a fini par être lui-même victime de sa propre turpitude, donc il ne pourra pas convaincre grand monde à le suivre. Qu’il fasse plus que ces révélations il ne sera jamais une victime aux yeux de nombreux maliens, mais restera plutôt ce bourreau infâme par qui tous nos malheurs ont commencé. Bref chacun récoltera toujours ce qu’il semé. Son machiavélique dessein de nuire au Président de la transition son allié d’hier pourra-t-il produire les résultats escomptés ? Il n y a aucun doute les révélations de l’ancien PM Choguel K Maiga sur Assimi Goita contribueront à coup sûr d’affaiblir et de rendre impopulaire le Président de la transition, car en trois ans de collaboration il est censé connaitre beaucoup de bourdes commises par le Président de la transition. D’ores et déjà la vie privée du Général Président de la Transition est exposée sur la place publique par les vidéastes qui sont proches du PM Choguel K Maiga. Il y en aura d’autres tant sur sa gestion que sur certaines pratiques peu orthodoxes inhérentes à toute gestion des affaires publiques. Ce qui est sûr le PM Choguel ne tirera aucun profit politique de ces révélations fracassantes encore moins se faire considérer comme victime aux yeux des maliens, qui croient dur comme fer que l’ancien PM Choguel K Maiga a contribué au pourrissement de la situation sociopolitique. Donc le bourreau ne peut nullement se présenter en victime.Youssouf Sissoko