Commissariat de Police de Yirimadio : Des opérations soldées de succès Publié le lundi 24 fevrier 2025 | le sursaut

Du 14 au 17 février dernier, le Commissariat de Police de Yirimadio a eu à mener 4 opérations qui ont été couronnées de succès avec l’interpellation de 9 individus suspects. Ainsi, les présumés coupables sont âgés de 18 à 40 ans et sont entre les mains de la justice pour des charges contre eux.



Pendant 4 jours, le Commissaire Principal Modibo.K.Diarra et ses Hommes ont réalisé cette prouesse avec professionnalisme et abnégation. En effet, comme moisson respective de ces distinctes opérations, la 1ère s’est soldée à l’interpellation de S.T âgé de 29 ans. Ce, pour consommation, détention de stupéfiants et usurpation de titre et de fonction. Avec lui, il fut découvert 2 plaquettes vide de tramadol 250mg ; 2 plaquettes de Diazepam ; une (01) chemise de treillis militaire et un (01) chapeau militaire. La 2ème a permis d’appréhender 4 brigands pour vol de bétail. Ils sont A.K ; L.T ; D.O; et B.S âgés entre 18 à 40 ans et il a été saisi dans leur cachette, 7 moutons. Pour la 3ème, il s’agit de S.M, 19 ans qui fut appréhendé en flagrant délit de vol de moto dans une mosquée. Sûrement lâché par la Baraka. Quant à la dernière opération, elle a permis de mettre fin à la course d’un groupe de 3 braqueurs, à savoir A.S; L.D et A.T, tous dans la vingtaine. Au moment de leur interrogatoire, ces 3 individus ont avoué se munir d’une tête de robinet d’eau masqué sous forme d’arme à feu qui les aidait à menacer leurs victimes pour arriver à leur fin.



A savoir que ces travaux d’investigation ont été réalisés par les enquêteurs du Commissariat de Yirimadio à partir des renseignements. Les butins saisis ont été restitués à leurs propriétaires. Et les présumés accusés sont au compte de la juridiction compétente pour des faits les concernant.



Mariam Sissoko