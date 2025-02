10ème édition de la Nuit de l’Entrepreneuriat : Entre innovation, croissance et inclusion - abamako.com

Publié le lundi 24 fevrier 2025 | le sursaut

La 10ème édition de la Nuit de l’Entrepreneuriat, tenue du 14 au 16 février à Bamako avait pour thème principal : « Le futur s’écrit en Afrique : Innovation, Croissance et Inclusion ». Ainsi, au cours de cette édition, il a été annoncé l’institutionnalisation de l’évènement qui se nommera désormais : ‘’Forum International de l’Entrepreneuriat du Mali (FIDEM)’’.



Placée sous le haut parrainage du Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Oumou Sall Seck, la 10ème édition de la Nuit de l’Entrepreneuriat s’est déroulée au CICB. La cérémonie d’ouverture officielle de ce grand évènement a réuni les autorités du pays et une mobilisation considérable des entrepreneurs du Mali, d’Afrique et de la Diaspora. Le thème principal de cette 10ème édition de la Nuit de l’Entrepreneuriat était : « Le futur s’écrit en Afrique : Innovation, Croissance et Inclusion ».



Ainsi, cette édition qui a été un franc succès a pris fin le dimanche 16 février dernier à la faveur d’un diner Gala au cours duquel il y a eu la remise des trophées.



A noter qu’au compte de cette 10ème édition, en plus du thème principal, des panels se sont tenus sur les thématiques suivantes ; « Contenu local du secteur minier : Que l’or brille enfin pour tous les Maliens » ; « L’agrobusiness en pleine expansion dans un pays aux immenses richesses : Cultivons le succès ! » ; « L’intelligence artificielle s’invite en ‘’guet star’’ à Bamako : Introduction et opportunités » ; « Les Maliens de la Diaspora sont une véritable force économique : ‘’Diaspora Mali-Puissanci !’’ » ; et « Développer l’entrepreneuriat féminin à l’inclusion numérique : ‘’Ladies let’s rock !’’.



En effet, lors de la cérémonie d’ouverture officielle de cette activité, Bouba Traoré, consultant en communication non moins promoteur de cet évènement a fait savoir sa joie et fierté pour la constance de cette rencontre qui réunit les entrepreneurs du Mali, du continent africain et de la Diaspora chaque année à Bamako. Selon lui, l’objectif recherché de cette édition est la transmission de compétence, la formation des jeunes étudiants, les startups et la Diaspora. Il en a profité pour lancer un appel à la Diaspora d’investir dans le pays tout en travaillant main dans la main et à saisir les opportunités se trouvant au Mali.



Amadou Diadié Sankaré, parrain d’honneur de la 10ème édition, dans son propos, a mis en avant la résilience, la persévérance, l’audace, l’innovation et la créativité des entrepreneurs pour inciter ceux-ci dans leur mission. « On ne peut pas aller dans ce monde si on n’est pas prêt à affronter les tempêtes et tout ce qui va avec. Demandez à tous ceux qui sont connus aujourd’hui, ils vous diront à quel point c’est une vie de lutte. Je ne vais donc pas dire à personne que c’est un monde facile. Il ne l’est point ! Je dis aux jeunes, qu’il leur faut plus de courage et de persévérance » a-t-il donné comme conseil à la couche juvénile.



Quant au Secrétaire Général du ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Drissa Guindo, au nom de sa Ministre, il a annoncé l’institutionnalisation de la Nuit de l’Entrepreneuriat au ‘’Forum International de l’Entrepreneuriat du Mali (FIDEM)’’. Cela s’explique, selon lui, au regard de l’ampleur croissant de l’évènement qui dépasse le cadre d’une simple rencontre annuelle pour s’imposer comme une plateforme de référence dédiée à l’innovation, au réseautage et au développement des entreprises maliennes et africaines.



« Dix années d’engagement, dix années d’initiatives, dix années d’innovation…Ce 10ème anniversaire est bien plus qu’une célébration : c’est la preuve tangible que l’entrepreneuriat malien est en marche, porté par des femmes et des hommes audacieux qui osent transformer leurs rêves en réalités » s’est réjoui le Segal Guindo.



Mariam Sissoko