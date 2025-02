Lancement du livre “Être mère d’enfants drépanocytaires” : Un plaidoyer pro domo de l’auteure Kada Tandina - abamako.com

Le 20 février 2025 marque une étape importante dans la carrière de Kada Tandina, économiste, enseignante, journaliste et aujourd’hui écrivaine confirmée. Après le succès de son premier ouvrage ‘’Larmes Invisibles’’, elle revient avec un second livre poignant intitulé ‘’Être mère d’enfants drépanocytaires’’. Un livre témoignage qui met en lumière la réalité difficile des mères confrontées à cette maladie génétique.



Lors de la cérémonie de lancement, l’auteure a tenu à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenue dans son parcours. Elle a particulièrement remercié le Bureau de la Coopération Suisse, qui a financé son premier livre, et exprimé son espoir de futures collaborations. Elle a aussi salué l’engagement du Centre de Recherche en Littérature et en Développement (CRLD) et de nombreux journalistes et défenseurs des droits humains qui l’ont accompagnée dans cette nouvelle aventure littéraire.



Un livre pour briser le silence !



Dans son discours, Kada Tandina a mis en avant les difficultés rencontrées par les mères d’enfants drépanocytaires : marginalisation, violences conjugales, préjugés et abandons. « Ces femmes ne sont pas seulement confrontées à des problèmes financiers dus à une prise en charge coûteuse. Elles souffrent aussi d’un manque de soutien affectif et social, souvent rejetées et incomprises » a-t-elle déploré.



Son ouvrage vise à sensibiliser le public sur cette maladie héréditaire qui touche des milliers d’enfants. L’auteure insiste sur la nécessité d’une meilleure prise en charge médicale et appelle les autorités à intégrer l’enseignement de la drépanocytose dans les programmes scolaires. Elle encourage également les jeunes à effectuer des tests prénuptiaux pour limiter les risques de transmission de la maladie.



Un plaidoyer pour une prise en charge accrue !



Au-delà du témoignage personnel, ce livre est un appel à l’action. Kada Tandina insiste sur l’urgence de créer des structures d’accompagnement pour les familles concernées et d’accorder une reconnaissance aux mères qui luttent quotidiennement pour leurs enfants malades. Elle souligne aussi l’importance de déconstruire les croyances qui stigmatisent ces femmes, parfois accusées de malédiction ou de sorcellerie.



Avec cet ouvrage ‘’Être mère d’enfants drépanocytaires’’, Kada Tandina espère provoquer une prise de conscience collective et amorcer un changement social en faveur des familles touchées par cette maladie. Son combat continue, porté par une conviction inébranlable. « Aucune mère ne devrait se sentir seule face à la maladie de son enfant » a-t-elle conclue.



Par Fatoumata Coulibaly