SOS Albinos : Des enfants atteints d'albinisme dotés de kits scolaires et de crèmes solaires Publié le lundi 24 fevrier 2025 | le sursaut

La cérémonie de remise de ce don a eu lieu, le 15 février, au siège de la Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées (FEMAPH). C’était en présence du représentant du Ministère de la Santé et du développement Social, Adama Diamouténé, du président de l’Association pour la protection, la promotion et l’insertion sociale des enfants atteints d’albinisme (SOS Albinos), Aboubacar El Hassane Doumbia et le président d’honneur de l’Association, l’ex Ministre, Thierno Amadou Omar Hass Diallo.



Il est composé, ce don, de fournitures scolaires et des crèmes solaires offerts à SOS Albinos par le Ministère de la Santé et du développement Social et de la Société de Télécommunication Sotelma Malitel pour les enfants atteints d’albinisme.



Ils ont été nombreux, les parents de ces enfants en situation de handicap, à venir recevoir cette donation. Lesquels n’ont pas manqué d’exprimer leur reconnaissance et remerciement aux généreux donateurs.



Selon le président Doumbia, cette donation entre dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée chaque 3 décembre. Son objectif : apporter plus de solidarité envers les enfants atteints d’albinisme et d’appuyer leurs parents. Cela en considération du fait que le coût de ces crèmes n’est pas à la portée de tout le monde. Également, que même pour avoir ces kits scolaires pour ces enfants, dit-il, n’est pas du tout facile pour certains parents, en plus du handicap qui dévient un coût supplémentaire. D’après lui, il faut des mesures d’accompagnement pour ces enfants. De ce fait, ces fournitures scolaires en font partie pour un peu alléger la souffrance des parents par rapport à la prise en charge des enfants. Et que ces crèmes solaires permettront de protéger leur peau du soleil.



Aux parents des enfants atteints d’albinisme, il leur a signifié le soutien de l’association pour la prise en charge de leurs enfants. Parlant des difficultés rencontrées par SOS Albinos, il a mentionné l’arrêt de la subvention accordée par l’Etat à l’association depuis l’avènement de la Transition. C’est pourquoi, il a saisi cette occasion pour lancer un appel aux autorités actuelles à cet effet. «…On veut aller à l’intérieur du pays pour rencontrer ces enfants atteints d’albinisme, ça demande des moyens et on demande l’accompagnement des organisations ou des entreprises privées en terme de mécénat » a sollicité M. Doumbia, avant de remercier le Ministère de la Santé et la société Moov-Africa-Malitel pour le geste salutaire.



Le président d’honneur du SOS Albinos, l’ex Ministre, Thierno Amadou Omar Hass Diallo dans son intervention a sensibilisé les parents de ces enfants en situation de handicap qui sont aussi souvent cibles des pratiques mystiques. Tout en leur suggérant de les protéger contre des individus malintentionnés. Quant à Adama Diamouténé, au nom de son Département, il a réitéré leur appui et soutien à SOS Albinos pour les actions entreprises.



Mariam Sissoko