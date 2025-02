Projet ‘’Ecole Engagée, Développement Durable Assuré’’ : L’UNESCO forme ses écoles associées sur l’éducation aux changements climatiques - abamako.com

Projet ''Ecole Engagée, Développement Durable Assuré'' : L'UNESCO forme ses écoles associées sur l'éducation aux changements climatiques Publié le lundi 24 fevrier 2025 | le sursaut

Cet atelier de formation sur l’éducation aux changements climatiques et la formulation d’une politique nationale de l’éducation au développement durable à l’endroit des points focaux des écoles associées de l’UNESCO s’est tenu du 18 au 20 février. C’était à l’occasion de lancement du projet ‘’Ecole Engagée, Développement Durable Assuré’’ mis en œuvre par la Commission nationale malienne pour l’UNESCO et l’ICESCO (CNMUI).



La cérémonie d’ouverture de travaux de la session a réuni au présidium le Secrétaire Général du Ministère de l’Education nationale, Boubacar Dembélé, la représentante du Bureau UNESCO-Mali, Oumou Dicko et la Secrétaire Générale de la Commission nationale malienne pour l’UNESCO et l’ICESCO (CNMUI), Pr Diallo Kadia Maïga.



Dans son mot de bienvenue, Pr Diallo Kadia Maïga, Segal de la CNMUI a souligné l’importance de la conception du développement durable, qui est parfois qualifiée de développement soutenable. Elle dira que cela s’inscrit dans une perspective de long terme intégrant les contraintes environnementales et sociales à l’économie. Selon elle, il s’agit d’un modèle de développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures.



Occasion pour elle de souligner que de 2019 à 2022, l’UNESCO a appuyé le gouvernement du Mali à travers les ministères en charge de l’Environnement, de l’Assainissement, du Développement durable et de l’Education nationale à intégrer dans les curricula des écoles fondamentales 1 et 2, l’éducation aux changements climatiques et la formulation d’une politique nationale de l’éducation au développement durable. Et c’est dans la perspective de la mise à échelle de ces résultats, que le Bureau UNESCO-Mali en collaboration avec sa Commission a initié ce projet ’’Ecole Engagée, Développement Durable Assuré’’ pour accompagner le processus au niveau de 15 écoles associées de l’UNESCO au Mali. L’objectif fixé à cet effet est, entre autres, de sensibiliser les jeunes sur les bienfaits de la biodiversité et sur la nécessité d’une action concertée de valorisation des espaces de biodiversité ; de promouvoir la cohésion sociale en milieu scolaire tout en s’appuyant sur les valeurs du vivre ensemble…



A Oumou Dicko, représentante du Bureau UNESCO-Mali d’indiquer que ce projet intervient dans le cadre de l’Initiative de l’UNESCO pour l’éducation au développement durable (EDD) et s’efforce d’apporter un soutien aux pays en faveur de l’intégration d’une éducation au changement climatique dans leur système éducatif et d’aider les populations à comprendre les causes du réchauffement planétaire et ses effets. « La question du changement climatique occupe une place centrale dans le Programme d’action globale de l’UNESCO pour l’éducation au développement durable, reconnu comme le suivi officiel de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable.



De son explication, il ressort que l’EDD procure aux apprenants de tous âges les connaissances, les compétences, les valeurs et le pouvoir d’action nécessaire pour relever des défis mondiaux interconnectés comme le changement climatique, la perte de biodiversité, l’utilisation non durable des ressources et les inégalités. Elle permet également aux apprenants de tous âges de prendre des décisions éclairées et d’agir à titre individuel et collectif afin de transformer la société et de prendre soin de la planète.



Pour clore son propos, au nom de son organisation, elle a renouvelé son engagement à soutenir le Mali pour la consolidation de la paix, le vivre ensemble et le développement durable à travers l’éducation.



Quant au Ségal du Ministère de l’Education nationale, Boubacar Dembélé, il a félicité et encouragé l’initiative avant de remercier l’UNESCO pour le soutien permanant au Mali dans ses domaines de compétence à savoir, l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.



Cette activité a été l’occasion également de procéder à la remise d’un lot de matériels de jardinage à ces écoles associées dans le cadre du projet indiqué.



Mariam Sissoko