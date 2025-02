Lutte contre le terrorisme : les FAMa neutralisent 14 terroristes à Kolongo et à Gossi - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : les FAMa neutralisent 14 terroristes à Kolongo et à Gossi
Publié le lundi 24 fevrier 2025

L'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion que les FAMa poursuivent les opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire.

Le 23 février 2025, aux environs de 15h40 mn, une patrouille FAMa a recherché, localisé et engagé des combats contre les terroristes dans le secteur de NIAMANA à 23 km au Nord-Est de KOLONGO, cercle de MACINA, région de SEGOU.



Le bilan fait état de douze (12) corps terroristes abandonnés. Plusieurs armes, munitions, motos et matériels de fabrication d'Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été récupérés. Les trois (03) blessés FAMa ont été évacués.



Le bilan d'une autre reconnaissance offensive des FAMa courant la même journée du 23 février 2025 à 41 km au Sud-Est de GOSSI, région de GAO fait état de deux (02) terroristes neutralisés et la récupération de plusieurs moyens de communication et des matériels militaires ainsi que la destruction de dix (10) motos.



L'Etat-Major Général des Armées salue le professionnalisme des unités engagées et rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continue.



Fait à Bamako, e 23 Février 2025



