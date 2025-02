Coopération Mali Turquie : le Gal de Daoud Aly MOHAMMEDINE accorde une audience à l’ambassadeur de Turquie au Mali - abamako.com

Coopération Mali Turquie : le Gal de Daoud Aly MOHAMMEDINE accorde une audience à l'ambassadeur de Turquie au Mali Publié le lundi 24 fevrier 2025 | aBamako.com

l’Ambassadeur de Turquie au Mali

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, a accordé une audience, ce lundi 24 février 2024, en début d’après-midi, à l’ambassadeur de Turquie au Mali, SEM Efe CEYLAN.



En recevant le diplomate turc dans ses bureaux, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile lui a souhaité la cordiale bienvenue et s’est réjoui de le revoir pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois.



Tout aussi heureux de profiter de l’hospitalité de son hôte du jour, l’Ambassadeur CEYLAN n’était pas venu les mains vides au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. En effet, il était porteur d’une lettre d’invitation à se rendre en visite officielle en Turquie en mars prochain, adressée au Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE par Monsieur Ali YERLIKAYA, Ministre des Affaires intérieures de la République de Turquie.



Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile s’est réjoui de cette marque d’amitié et d’estime et a accepté l’invitation dont les détails seront réglés par voie diplomatique.



Par la suite, les deux personnalités ont évoqué la riche et fructueuse coopération qui existe si heureusement entre le Mali et la Turquie. Cette coopération qui se diversifie tout en prenant du volume porte essentiellement sur les secteurs de la Défense et de la Sécurité.



Tout au long de leurs échanges, il est apparu clairement que le Mali et la Turquie disposent d’une large palette de coopération dont l’exploration efficiente sera mutuellement avantageuse. En la matière, les diagnostics sont établis et les volontés affichées de part et d’autre. Il ne reste plus qu’à travailler sur les modalités afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Et d’ailleurs, l’ambassadeur a promis de revenir au Département aussi souvent que de nécessaire. Ce à quoi Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a répondu qu’il était disposé à lui accorder cette faveur.



M.S

aBamako