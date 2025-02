Annulation de la subvention américaine du Mali: le gouvernement réagit - abamako.com

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a suivi avec surprise, la publication du Département de l’efficacité gouvernementale des États Unis d’Amérique, le 15 février 2025, sur les réseaux sociaux, citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées.



En effet, cette publication porte sur une supposée subvention en faveur du Mali pour un montant de 14 millions de dollars américains, soit environ huit milliards huit cents millions de francs CFA, en appui à la cohésion sociale.



Le Ministère informe l’opinion qu’il a saisi officiellement les Autorités américaines au sujet de ces faits récents.



Il conviendrait de rappeler que le Mali, dans sa quête de souveraineté, n’a cessé de dénoncer, bien avant la mise en place de la nouvelle administration américaine, le danger de l’utilisation détournée de "l’aide publique au développement" comme instrument de déstabilisation et de subversion de nos pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation de la souveraineté de nos États.



A cet égard, en droite ligne de la vision du Président de la Transition, Chef de l’État, traduite en principes constitutionnels de gouvernance de l’action publique, le Mali a inscrit l’ensemble de ses relations de coopération dans le cadre du respect de la souveraineté de l’État, des choix souverains du Peuple malien et de la défense de ses intérêts.



C’est à ce titre que le Gouvernement du Mali s’est, depuis deux ans, réservé de signer l’Accord quinquennal de Subvention d’Objectif de Développement avec les États Unis concernant le financement des projets de l’Agence Américaine pour le Développement international (USAID), et a ajourné la mise en œuvre de certaines activités, y compris celles relatives à la cohésion sociale, à condition de respecter la souveraineté du Mali, les priorités et les procédures d’exécution nationales en la matière.



Dans la même dynamique, le Mali se reconnait dans la nouvelle orientation des Autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions, et salue, par la même occasion, cette prise de conscience de la réalité de leur "aide publique" et les actions entreprises contre leur utilisation subversive et non conforme aux besoins essentiels des bénéficiaires.



En outre, le Ministère invite les Autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné lesdits fonds pour financer le terrorisme international, dont le Mali et les autres États de la Confédération AES sont victimes.



Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale réaffirme que les Autorités de la Transition du Mali, fidèles aux principes clés qui régissent l’action publique, poursuivront leurs efforts de sécurisation, de rétablissement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable, dans une dynamique d’appropriation nationale, de partenariat, de respect mutuel et dans le cadre de la Confédération des États du Sahel



Koulouba, le 24 février 2025