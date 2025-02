Arène politique : Oumar Mariko sort du silence - abamako.com

Arène politique : Oumar Mariko sort du silence Publié le mardi 25 fevrier 2025 | Le témoin

C’est sur le terrain de Conakry que l’ancien parlementaire malien s’est exprimé au nom d’une formation commune avec le PDG-RDA, dénommée Union pour la révolution démocratique africaine (URDA).



Si c’est le SADI qui avait réagi, bien avant, suite à la libération de Mohamed Touré aux USA, il est revenu y a l’honorable Mariko en personne de revenir à la charge sous des couleurs jusqu’ici méconnues du public malien. Celles de l’URDA, une entité lancée en mars 2018 avec le Parti indépendantiste de Conakry, conduit par le fils de l’ancien président Ahmed Sékou Touré. En effet, la libération de ce dernier et son retour au bercail a inspiré à Dr Oumar Mariko une intervention où il voyait une similitude entre les 7 années de captivité de Mohamed Touré et la détention Samory Touré pendant autant d’années. Il a ainsi déploré la mésaventure de son frère alors qu’ils établissaient ensemble un programme sur l’idéologie révolutionnaire adaptée aux défis actuels et envisageaient même une tournée continentale afin de recueillir les positions convergentes. ” Notre marche fut arrêtée, mais notre lutte continue et rien ne l’arrêtera. Mohamed Touré nous rejoint, il ne nous avait quittés que physiquement”, a lancé le prétendant au Palais de Koulouba, en remerciant les autorités de Conakry pour avoir facilité le retour de Mohamed Touré au pays natal. C’est sur ces mots que l’honorer Oumar Mariko lance ainsi la reprise des activités de l’URDA.



I. KEÏTA