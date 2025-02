Société : L’honorable CHATO agit à Bourem - abamako.com

News Politique Article Politique Société : L’honorable CHATO agit à Bourem Publié le mardi 25 fevrier 2025 | Le témoin

Élue naturelle dans son bastion, la vice présidente du Parlement panafricain était au cœur d’une remise d’un minibus et de 2 motos /ambulances au Lycée portant son nom.



Le complexe pré universitaire Aissata Alassane Cissé de Bourem « LAAC-B » a vu déferler plusieurs autorités administratives, des représentants des collectivités, des chefs de service régionaux et des membres de la plateforme « Chatto Cissé Bakey ». C’était en présence d’une foule massivement mobilisée pour être témoin de cette énième action de CHATO dans sa circonscription, en compagnie des Honorables Bajan Ag Hamatou et Dina Dolo. Ainsi, par le truchement du Gouverneur de la Région de Gao, le Général de Division Moussa Traoré, les clés d’un minibus et la somme de 250.000 F CFA ont été remis au Directeur de l’Académie d’Enseignement de Gao, Lassana Koumaré, pour le compte du lycée qui porte le nom de la généreuse donatrice. Aussi, le LAAC-B va recevoir deux (02) motos/ambulances et deux (02) tonnes de vivres en riz et en mil. Des denrées que la parlementaire internationale distribue régulièrement dans l’année aux populations de Bourem, malgré la conjoncture.



Pour l’honorable Aissata Alassane Cissé, l’école éduque et forme les enfants à vie. Il est donc impératif pour tous ceux qui le peuvent d’apporter leur aide afin que nos progénitures puissent fréquenter et y rester. Et d’indiquer que le minibus va permettre aux élèves de rallier l’école située hors de la ville, tandis que les deux motos/ambulances serviront a l’évacuation d’éventuels malades vers le centre de santé



CHATTO s’est estimée par ailleurs satisfaite d’honorer une promesse tenue aux parents de Bourem et en a profité pour saluer les populations, avec une motion particulière pour le Chef de village et le maire central ainsi que tous les responsables de collectivité dans le cercle, les chefs coutumiers, les femmes et les jeunes qui ont consenti à associer son nom au lycée public.



I .KEÏTA