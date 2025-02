Culture: Nouhoum Fomba élu président des antiquaires - abamako.com



Les assises de l’Association des antiquaires et sculpteurs du Mali ( ASAM) se sont tenues en milieu de semaine et se sont conclues par le sacre éclatant de N. Fomba. Il remporte la mise avec 41 voix contre 13.



Jeudi dernier, l’école Publique de Quinzambouhou a refusé du monde pour cette assemblée générale élective. Le renouvellement du bureau de l’ASAM a été marqué par une compétition ayant qui mis aux prises deux prétendants. Il s’agit de Ayouba Soumounou et de Nouhoum Fomba. C’est justement la dernière cité qui aura la faveur des suffrages exprimés pour 41 voix contre 13 pour son adversaire. Sa victoire sera d’ailleurs reconnue par le finaliste malheureux, permettant au président élu de s’adresser à l’audience en ces termes: ” Je vous dit merci pour la confiance placée en mon bureau. Soyons mobilisés autour des autorités pour la lutte contre l’insécurité afin de pouvoir nouer pleinement les contacts avec nos partenaires au développement. Étant des membres pleins de la culture, nous ne devrions pas être en marge de quoi que ce soit vis à vis de l’Etat. C’est pourquoi on doit avoir des partagés réguliers d’informations».



Et Nouhoum Fomba d’annoncer ses priorités aux les 56 membres de l’instance dirigeante de son regroupement, à savoir : la formalisation des documents d’exercice de l’association et l’acquisition d’un siège national. De quoi permettre de fonctionner dans un environnement plus adéquat et permettant de jouer convenablement sa partition dans le Mali Kura en mode Culture cette année.



I Keita