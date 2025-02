Crise énergétique : EDM-SA endosse le «Plan» d’électricité 19/24 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise énergétique : EDM-SA endosse le «Plan» d’électricité 19/24 Publié le mardi 25 fevrier 2025 | Le témoin

© aBamako.com par Momo

Meeting des consommateurs contre les délestages de l`EDM

Bamako, Le 28 mai 2020 les consommateurs ont tenus un meeting contre les délestages de l`EDM Tweet





Les projets des centrales solaires seront réalisés…. les Maliens auront l’électricité pendant le mois de ramadan. Telles sont les assurances, entre autres, que le ministre de l’Energie et l’Eau, Boubacar Diané, a tenu, le 18 février, dans les locaux de la société en charge de la production et de la distribution de l’électricité, où il était parti s’enquérir du programme dénommé « Plan unique ». Celui-ci consiste notamment à trouver une solution à court et long terme à la crise énergétique, après plusieurs années de délestages sans précédent. Accompagné, pour la circonstance du conseiller spécial chargé des questions énergétiques du Premier ministre, Mamadou Yaya Camara, un plan a été également trouvé afin de permettre à la communauté musulmane de passer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Ce plan prévoit la couverture de 80 % des besoins énergétiques des Maliens par jour.



Et à quelques jours du début du mois qui coïncide également avec l’installation de la saison chaude, le DG de l’EDM, Abdoulaye Djibril Diallo, a pu rassuré le Gouvernement de la mobilisation et de la détermination de l’ensemble de ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour la réalisation du «Plan unique». Lequel préconise la couverture des besoins énergétiques par la fourniture d’électricité pendant 19/24.



Et, à s’en tenir aux assurances données par son commandant en chef, EDM-SA est prête pour la mise en œuvre dudit «Plan» à la lettre. En effet, conformément aux indications des plus hautes autorités, la Société, selon son DG, est à pied d’œuvre pour la récupération de ses capacités de productions. Elle mise notamment sur l’exécution des plans de maintenance, la fiabilisation des réseaux de répartitions, l’intensification des efforts de recouvrement et la poursuite de la lutte contre la fraude. Toutes choses qui absorbent l’énergie et le temps des travailleurs « dans les centrales, sur les réseaux, dans les agences et les centres, et dans les départements supports», a assuré Abdoulaye Djibril Diallo, en mentionnant au passage que la réalisation des objectifs du « Plan unique » nécessite « à très court terme » un appui financier pour l’approvisionnement en combustible.



Et pour satisfaire cet appui financier, condition sine qua non à la réalisation du « Plan Unique », le ministre Diané a évoqué la mise en place du Fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social. Alimenté par des prélèvements sur les recharges téléphoniques (10%) et les retraits d’argent (1%), ce fonds pourrait constituer une bouée de sauvetage pour le secteur énergétique. « Nous espérons que le secteur de l’énergie sera le premier bénéficiaire de ce mécanisme», a-t-il indiqué avant d’appeler le personnel de l’EDM-SA à redoubler d’efforts pour garantir au moins 80% de desserte durant le Ramadan, un engagement qu’il qualifie de “ferme et patriotique”.



Quant au conseiller spécial du Premier ministre en charge du secteur, Mamadou Yaya Camara, il a expliqué que le plan mis en place prévoit une amélioration progressive de la fourniture d’électricité jusqu’à fin juin, avec un tournant décisif en juillet 2025, notamment par l’arrivée de Manantali 2 avec l’injection de ses 100 MW supplémentaires dans le réseau.



Et l’EDM, toujours selon ses explications, va passer de 80 % à 100 % et mettre ainsi fin, au passage, aux délestages qui n’ont que trop duré.



Amidou Keita