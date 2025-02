Engagement collectif, mobilisation des ressources : Le ministre Mossa Ag Attaher intensifie les efforts pour davantage impliquer la Diaspora au Développement du Mali - abamako.com

Publié le mardi 25 fevrier 2025

© aBamako.com par AS

Tout au long du mois de février, que d’actions menées par le ministre des Maliens établis à l’étranger, Mossa Ag Attaher ! A travers les actes posés, il entend intensifier les efforts pour mobiliser les ressources de la diaspora malienne et booster le développement du pays. Ainsi, plusieurs rencontres stratégiques ont été effectuées par son cabinet et lui et les membres afin de dynamiser l’investissement productif des Maliens de l’extérieur et d’accroître la coopération avec les acteurs économiques et institutionnels du pays.



Une alliance stratégique avec le secteur privé



Le vendredi 21 février 2025, le ministre a reçu en audience Mossadeck Bally, Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). Au cœur des discussions figurait l’organisation du Forum international pour l’investissement productif de la diaspora, un événement destiné à mobiliser les compétences et les ressources des Maliens établis à l’étranger pour le développement du pays. Mossadeck Bally a exprimé l’engagement du CNPM à soutenir cette initiative en facilitant la collaboration entre les acteurs économiques et la diaspora.



Les banques et assurances, partenaires- clés du Forum de la Diaspora



La veille, le 20 février 2025, le Ministre a rencontré les représentants de trois banques partenaires du Programme Tounkaranké. L’objectif de cette réunion était de solliciter leur soutien pour l’organisation du Forum de la Diaspora. Les responsables bancaires ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à accompagner les investissements productifs des Maliens de l’extérieur afin de renforcer le tissu économique du pays.



Un engagement en faveur de l’intégration sous-régionale



Dans la continuité de ses efforts, le ministre Mossa Ag Attaher a accueilli, le 17 février 2025, les responsables de la Coopérative N’ye Moïla, porteuse du projet du Festival des Pays de la Confédération des États du Sahel (AES). Ce projet s’inscrit dans une démarche de sensibilisation sur la migration irrégulière et la promotion de l’intégration régionale. Le ministre a salué cette initiative et a assuré de son appui pour la mise en œuvre du festival.



Le sport comme vecteur d’unité africaine



Le 14 février 2025, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2ème édition du Tournoi, Sportif d’Afrique Maarif, M. Mossa Ag Attaher a prononcé un discours en insistant sur le rôle du sport dans l’intégration africaine. En présence de personnalités maliennes et étrangères, il a souligné l’importance du tournoi dans le renforcemnt des liens entre les jeunes africains et dans la promotion des valeurs de solidarité et de coopération. Il a également mis en avant la Confédération des États du Sahel (AES) comme un modèle d’intégration régionale.



Validation du Plan d’Action 2025-2027 pour la réintégration des migrants



Le jeudi 13 février 2025, s’est tenu l’Atelier de validation du Plan d’Action 2025-2027 du Cadre National pour la Réintégration des Migrants (CNRM). Organisé en collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM Mali), cet atelier a réuni divers acteurs du secteur public, privé et associatif. Il a permis de finaliser une feuille de route visant à optimiser la réintégration des Maliens de retour en assurant une approche inclusive et durable.



Un engagement collectif pour un avenir prospère



À travers ces différentes initiatives et rencontres, le gouvernement malien démontre une volonté affirmée de renforcer les synergies entre les institutions, le secteur privé et la diaspora. L’implication active des banques, des entreprises et des organisations internationales témoigne d’un engagement collectif en faveur du développement économique et social du pays. La mobilisation continue de la diaspora et des partenaires économiques sera un levier essentiel pour la réussite des projets entrepris et pour bâtir un Mali plus fort et résilient.



Rassemblé par Drissa Togola