L’ambitieux projet de la Mairie du District : Un train électrique à… Bamako ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’ambitieux projet de la Mairie du District : Un train électrique à… Bamako ! Publié le mardi 25 fevrier 2025 | Le challenger

Tweet





Le président de la Délégation spéciale de la Mairie du District de Bamako a fait le jeudi 20 février 2025 cette merveilleuse annonce à l’occasion de la présentation à son responsable de tutelle, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, non moins Premier ministre,….



L’annonce a été entendue, le jeudi 20 février 2025, sur les antennes de l’Ortm, lors du journal télévisé de 20 heures, de la bouche du président de la Délégation spéciale de la Mairie du District de Bamako, Balla Traoré. Elle porte sur un ambitieux projet qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action «Bamako ville verte» ou l’assainissement et l’embellissement de la capitale. Une mission assignée à l’équipe installée en 2021 pour donner un visage propre à la capitale et assurer la fluidité de la mobilité urbaine.



A en croire le chef de l’exécutif districal, «le déplacement dans la capitale est un vrai problème» qu’il entend résoudre par la mise en circulation de trains intelligents qui rallieront les quartiers éloignés. «Il s’agit de trains électriques qui vont aller de Niamana en passant par le 2è Pont, par le Cicb jusqu’à ‘’Raïda’’. Une véritable révolution dans le domaine des transports urbains avec des engins électriques qui prennent en compte les normes écologiques, détaille M. Traoré. «Ce sera des trains intelligents qui ont une autonomie de 500km, avec des batteries rechargeables ». Et d’ajouter que les trois ponts seront éclairés pour des raisons esthétiques certes, mais aussi pour améliorer la sécurité de la circulation sur la voie publique.



Le Pm a félicité la Délégation spéciale pour ses efforts et rappelé les deux principaux objectifs à atteindre pour la ville de Bamako : son assainissement et sa gouvernance d’une part et son embellissement, d’autre part. Il a insisté sur le devoir de redevabilité par rapport à la gestion des finances de la Mairie du District.



Encore une grande annonce !



«Si l’on remplit sa bouche de couscous sec c’est qu’on est sûr d’avoir suffisamment de salive pour le mouiller», entend-on dire, surtout dans le milieu bambara. Plus au sud, une autre sagesse dit que celui qui promet de faire porter une culotte à l’éléphant aura réalisé un grand exploit s’il y parvient. Mais s’il ne le fait pas, il aura quand même tenu des propos énormes.



Attendons donc de les voir, ces merveilleux trains… sous le ciel bamakois !



Broulaye Koné